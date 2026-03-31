Tottenham sõlmis uue peatreeneriga pika lepingu

Varem Inglismaal Brightonit juhendanud 46-aastasel De Zerbil on seitse mängu aega, et päästa Tottenhami kõrgliigast väljakukkumisest. Juhul kui see ei õnnestu, puudub De Zerbi lepingus klausel, mis lubaks tal madalamasse liigasse langemisel lihtsalt klubist lahkuda. Viimati juhendas De Zerbi Prantsusmaa klubi Marseille'd, kelle eesotsas oli ta 2024–2026.

"Mul on hea meel liituda fantastilise jalgpalliklubiga, kes on maailma üks suuremaid ja mainekamaid," ütles De Zerbi, kes on kahe kuu jooksul juba kolmas Tottenhami peatreener. "Klubi juhtkonna tulevikuplaan on selge – panna kokku meeskond, mis on võimeline tegema suuri asi. Olen siin, sest usun sellesse ambitsiooni ja allkirjastasin pikaajalise lepingu, et anda endast kõik selle edu saavutamisesse. Lühiajaline eesmärk on tabelis kõrgemale tõusta, keskendume sellele kuni hooaja viimase mängu lõpuvileni."

31 mängu järel on Tottenham liigatabelis vaid seitsme võidu ja 30 punktiga 17. real ehk praeguse seisuga viimasel kohal, mis tagab liigasse püsimajäämise. Ees ootavad veel mängud Sunderlandi, Brightoni, Wolvesi, Aston Villa, Leedsi, Chelsea ja Evertoniga.