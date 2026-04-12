X!

Leokid sõitsid end maailmameistrivõistluste etapil esiviisikusse

Lucas Leok
Nädalavahetusel peeti Sardiinias Riola Sardos motokrossi MM- ja EM-etapp, Eestit esindas seitse sõitjat. Sebastian Leok pääses esimest korda EMX-sarjas pjedestaalile, Lucas Leok lõpetas etapi viienda kohaga.

Maailmameistrivõistluste põhiklassis domineeris belglane Lucas Coenen Red Bull KTM tiimist. Esimeses sõidus edestas ta teisel kohal lõpetanud hollandlast Jeffrey Herlingsi ligi 20 sekundiga, kolmandaks tuli prantslane Romain Febvre Kawasakil. Pühapäeval kordas Coenen taas enda edu ja võttis Herlingsi ees napi võidu. Herlings oli taas teine, seekord tuli kolmandaks hollandlane Kay de Wolf Husqvarnal. Samas järjestuses lõpetati ka etapi kokkuvõttes.

Jörgen-Matthias Talviku jaoks oli Sardiinia etapp hooaja esimene MXGP-start. Esimeses sõidus finišeeris ta tugeval 16. kohal, teises sõidus paraku nii hästi ei läinud ning Talviku kukkus stardis. Ta suutis end sealt tagasi sõita 21. kohale.

Sebastian Leoki jaoks tähistas Sardiinia etapp karjääris olulist verstaposti, kui eestlane sai pühapäeval kolmanda koha ning astus esimest korda EMX-sarjas pjedestaalile. Kahe sõidu kokkuvõttes lõpetas ta etapi viiendal kohal. Üldvõidu teenis taanlane Nicolai Skovbjerg (Husqvarna), kellele laupäevane teine ja pühapäevane esimene koht andsid 47 punkti.

EMX125 klassis oli nädalavahetusel rajal viis eestlast. Lucas Leok pälvis esimeses sõidus kaheksanda ja teises sõidus viienda koha, teenides etapi kokkuvõttes viienda koha.

Aston Allas lõpetas esimeses sõidus 17. ja teises sõidus üheksanda kohaga. Marten Raud sai esimeses sõidus 12. koha, kuid teises sõidus ei õnnestunud start ja tuli leppida 27. kohaga. Enri Lustus finišeeris esimeses sõidus 24. kohal ja teises sõidus 31. kohal.Raskeim laupäev oli Travis Leokil. Noor eestlane katkestas esimese sõidu randmevigastuse tõttu ega saanud pühapäeval teises sõidus startida.

Järgmine etapp toimub järgmisel nädalavahetusel samuti Itaalias, Trentos.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

