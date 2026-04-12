Lisell Jäätma teenis MK-etapil hõbemedali

Veerandfinaalis koondisekaaslase Meeri-Marita Paasi seljatanud Jäätma jätkas oma teekonda finaali Colombia esindaja Alejandra Usquiano vastu ning pani oma paremuse poolfinaalis maksma numbritega 148:147.

Finaalis tuli eestlannal vastamisi minna üheksakordse MK-sarja üldvõitja Sara Lopezega. Jäätma andis küll legendile kõva lahingu, kuid pidi siiski vastu võtma napi kaotuse 148:149. Tegu oli esimese korraga, kui Jäätma jõudis välihooaja MK-etapil kullamatši.

Paas lõpetas kokkuvõttes kuuendal kohal. Meeste individuaalturniiril võitis Robin Jäätma avaringis, aga kaotas seejärel ega pääsenud 16 hulka. Kokkuvõttes läks talle kirja 17. koht.