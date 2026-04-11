Lisell Jäätma laseb MK-etapi poolfinaalis

Vibulaskmine
Lisell Jäätma
Autor/allikas: World Archery
Vibulaskmine

Eesti vibulaskur Lisell Jäätma on jõudnud Mehhikos Pueblas toimuval hooaja esimesel maailmakarikaetapil naiste plokkvibu poolfinaali.

Kvalifikatsioonis neljanda tulemuse lasknud Jäätma oli duellide avaringis vaba, alistas seejärel Chen Yi-Hsuani (Taiwan) lisanoole abil 144:144 ja taanlanna Sofie Louise Dam Marcusseni samuti lisanoole abil 144:144.

Veerandfinaalis ootas Jäätmad koondisekaaslane Meeri-Marita Paas, kellest ta oli üle samuti napilt 145:144. Seejuures enne viimast vooru juhtis Jäätma kolme silmaga.

Poolfinaalis ootab Jäätmad Colombia vibulaskur Alejandra Usquiano, kes kvalifikatsioonis tegi parima tulemuse. Mullustel maailmameistrivõistlustel tuli Usquiano individuaalselt pronksile. Võistkondlikult on tal aga kolm MM-tiitlit.

Kvalifikatsioonis 12. asetuse saanud Paas alistas seejärel taanlanna Erika Damsbo 147:134, britt Patience Woodi 148:145 ja enne Jäätmaga kohtumist ka viienda paigutuse saanud taanlanna Tanja Gellentheini 149:143.

Meeste individuaalturniiril sai Robin Jäätma 20. asetuse, oli avaringis vaba, alistas seejärel kohaliku sportlase Juan Del Rio 149:147, aga kaotas seejärel ameeriklasele Stephan Hansenile 149:150 ega pääsenud 16 hulka.

Segapaaride turniiril said Lisell ja Robin Jäätma kvalifikatsioonis seitsmenda asetuse. Põhitabeli avaringis olid nad vabad, aga kaotasid siis Hollandile 155:158 ega jõudnud veerandfinaali.

Toimetaja: Siim Boikov

