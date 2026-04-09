Serviti kapten enne finaalturniiri: favoriidikoorem tuleb võtta enda õlule

Laupäeval kohtuvad kõigepealt Serviti ja Leedu klubi VHC Šviesa ning seejärel Mistra ja teine Leedu klubi Klaipeda Dragunas. Mullu kohtusid finaalis Serviti ja Dragunas ning siis jäi seitsme meetri visete seerias peale Eesti klubi.

"Meeskond on Balti liiga nädalavahetuseks valmis. Väike pinge on ikka õhus, sest favoriidikoorem tuleb meil enda õlule võtta," sõnas Serviti kapten Hendrik Varul. "Esiteks kuna lähme tiitlit kaitsma, teiseks kuna me võitsime põhiturniiri ja kolmandaks kuna me mängime kodusaalis. Kindlasti ootame suurt publikut ja teeme ühe korraliku käsipallipeo."

Põhiturniiri mängud on kulgenud aga tasavägiselt ja seetõttu kerge jalutuskäik kindlasti olema ei saa. "Meil oli märtsikuus hästi hõre mängude graafik ja osad mängijad ravisid sel perioodil ka vigastusi. Kuigi paus ja mängijate vigastused on jätnud oma jälje, on kõik mängijad nüüd taas rivis ja liigume parema mänguvormi poole," rõõmustas peatreener Kalmer Musting.

"Takistusi terviseprobleemide näol pole, mis on positiivne. Tugevamad võistkonnad on kõik finaalturniirile pääsenud ja meie eesmärk tiitlit kaitsta saab olema raske. Treenerina ootan nädalavahetusel head meeskondlikku kaitset ja rünnakuliidritelt head esitust."

Viimati mängiti finaalturniiri Põlvas kahe aasta eest. Siis tuli Servitil aga esikohamängus tuli tunnistada Läti klubi ZRHK Dobele Tenaxi paremust.