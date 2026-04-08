Pärsia lahe konflikt lükkab Teemantliiga hooaja algust edasi

Kergejõustiku Teemantliiga etapp Dohas 2025. aastal
Kergejõustiku Teemantliiga etapp Dohas 2025. aastal Autor/allikas: SCANPIX / AA/ABACA
Kergejõustiku Teemantliiga algus lükkub veebruaris Lähis-Idas lahvatanud konflikti tõttu planeeritust kaheksa päeva võrra edasi.

Esialgse plaani kohaselt pidi tänavune Teemantliiga hooaeg algama 8. mail Dohas toimuva etapiga, aga seoses sõjategevuse tõttu Pärsia lahe piirkonnas lükati võistlus edasi juuni keskpaika.

"Sportlaste ja pealtvaatajate huvides on nüüd otsustatud võistlus edasi lükata. Kui olud lubavad, siis toimub see 19. juunil," teatasid korraldajad avalduses.

"Kuna juunis Dohas oodata kõrgemat temperatuuri, viiakse võistlus Katari Spordiklubist üle Khalifa rahvusvahelisel staadionile. Sellel staadionil saab reguleerida temperatuuri."

Pärast USA ja Iisraeli veebruaris alanud rünnakuid Iraani pihta on edasi lükkunud mitmed sellesse piirkonda planeeritud spordivõistlused nagu vormel-1, MotoGP ja kestvussõidu MM-i etapid. Dohasse kavandatud Hispaania ja Argentina vaheline kontinentide parimate koondiste matš Finalissima jäeti üldse ära.

Kergejõustiku Teemantliiga hooaeg peaks praeguste plaanide kohaselt algama seega 16. mail Shanghais. Kokku on planeeritud 15 etappi, millest viimane ehk 4.-5. septembril Brüsselis peetav võistlus on ühtlasi finaaletapp.

Toimetaja: Siim Boikov

