Kuuba alustab EM-i tugeva konkurendi vastu: tegemist on väga ebamugava vastasega

Sulgpall
Kristin Kuuba
Kristin Kuuba
Sulgpall

Eesti sulgpallur Kristin Kuuba alustab kolmapäeval Euroopa meistrivõistlusi, kui läheb teise ringis vastamisi tugeva Taani mängija Line Christopherseniga.

Eestlanna vastasel on turniiri teine asetus ja maailma edetabelis hoiab ta 20. kohta. Tegemist on kõrgeimal kohal oleva Euroopa mängijaga. Kuuba asub 132. positsioonil. Mõlemad sulgpallurid olid avaringis vabad.

"Ettevalmistus on kulgenud hästi. Olen saanud treenida enamasti valuvabalt ning vastavalt plaanile," kommenteeris Kuuba oma seisundit.

"Esimese ringi vastane on väga tugev. Olen teda mõned aastad tagasi Taani liigas korra võitnud, kuid ülejäänud kohtumised tema vastu kaotanud. Tegemist on väga ebamugava vastasega, kes on väga ründava mängustiiliga. Mängu võtmesõnadeks on kaitsemäng ja võitluslikkus."

Eesti segapaar Mikk Õunmaa - Ramona Üprus piirdus Hispaania linnas Huelvas toimuval EM-il avaringiga.

Toimetaja: Siim Boikov

