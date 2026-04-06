Talihärm: loodetavasti jõuab sõnum klaviatuurisõdalasteni

Tänavusel valge kaardi päeval jätkatakse kampaaniat "Sõnal on jõud", mille keskmes on verbaalse vägivalla ennetamine. Laskesuusataja ja Euroopa Olümpiakomiteede sportlaskomisjoni juht Johanna Talihärm rääkis "Terevisioonis", kuidas sotsiaalmeedia kommentaarid mõjutavad sportlast ja ka tulevasi sooritusi.

Valge kaardi päeva tähistamise algatasid Rahvusvaheline Olümpiakomitee ja ÜRO nime all International Day of Sport for Development and Peace. See päev räägib sellest, kuidas sport suudab ühiskonda paremaks muuta – spordil on jõud inimesi ühendada, dialoogi arendada ning mõistmist ja hoolivust luua.

Päeva sümboliks on valge kaart - kui punane kaart tuleb spordis välja tõsise rikkumise eest, siis 6. aprillil näitavad spordiinimesed üle maailma valget kaarti, mis sümboliseerib tolerantsust, hoolimist ja positiivsust. Eestis on valge kaardi päeva tähistatud 2017. aastast.

Esmaspäeval, 6. aprillil jätkati Eesti Olümpiakomitee (EOK) ja Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse (EADSE) eestvedamisel eelmisel aastal alguse saanud kampaaniat "Sõnal on jõud". "Kurb hakkab ja tõesti on kurb näha, et inimestes on nii palju viha sees," rääkis Talihärm. "Nii kahju on tõesti näha, et kuskil mujal seda välja ei ole elada ja siis kirjutatakse valimatult."

Laskesuusatajana on ta ise pidanud rinda pistma paljude ebameeldivate netikommentaaridega. "Võib-olla see ekraan ja klaviatuur eemaldavad meid sellest otsekontaktist, et mõelda, kas nad tõenäoliselt näkku kellelegi niimoodi ütleks," sõnas Talihärm.

"Ei saada aru, et nendel sõnadel on jõud taga. Sportlase halb sooritus kindlasti ei vääri mitte kunagi sõimu."

"Sportlast ennast mõjutab tema halb sooritus kõige rohkem ja sportlased on peale ebaõnnestunud võistlust iseendaga nii kurvad," jätkas ta. "Ja siis keegi hakkab veel tänitama. See ei aita mitte kedagi lõpuks, sportlased teevad terve elu seda tööd ja elavad selle soorituse sees ja siis keegi mõtleb,

et tema nüüd peab veel ütlema."

Talihärma sõnul kasutatakse mujal maailmas koledate kommentaaride eemaldamiseks ka tehisaru, aga Eestis selliseid mudeleid veel ei ole. Alaliidu kontod teevad kõik, mis saavad. "Aga kui näiteks jälgida USA sportlaste sotsiaalmeediat ja ma tean, mis programmid selle taga olid, et kõikidel olümpiasportlastel neid kommentaare vähemaks võtta ja näed, mis sinna alles jäävad... See pilt ilma ära võetud kommentaarideta juba on päris inetu,

siis mõtled, et mis need veel siis on, mis maha võetakse."

"Me alles alustasime selle kampaaniaga, aga loodan, et see sõnum jõuab klaviatuurisõdalasteni kohale," lisas Talihärm.

Samas ütles ta, et on ka palju toredaid fänne, kelle positiivsed kommentaarid annavad hoopis hoogu juurde. "Näiteks Otepää MK-etapil, kus on vahetu kogemus ja suhtlus Eesti fännidega, see oli super," ütles Talihärm.