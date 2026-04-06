X!

Eesti spordirahvas võitleb valge kaardi päeval sotsiaalmeediakiusu vastu

Johanna Talihärm Autor/allikas: Team Estonia
Esmaspäeval, 6. aprillil tähistab spordirahvas rahvusvahelist valge kaardi päeva, mille raames näitavad Eesti sportlased ja spordiinimesed erinevatele ühiskonnaprobleemidele valget kaarti.

Eesti Olümpiakomitee (EOK) ja Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse (EADSE) eestvedamisel jätkatakse eelmisel aastal alguse saanud kampaaniat "Sõnal on jõud", mille keskmes on verbaalse vägivalla ennetamine. Sel aastal keskendutakse sotsiaalmeediale ja sellele, kuidas sotsiaalmeedia kommentaarid või sõnumid mõjutavad sportlaste vaimset heaolu ja seeläbi ka tulevasi sooritusi. Oleme spordirahvana tolerantsed ja mõistvad ning kutsume üles oma sportlasi mitte sõnadega hukka mõistma!

Laskesuusataja, veebruari lõpus ROKi liikmeks kinnitatud Johanna Talihärm on oma karjääri jooksul pidanud rinda pistma paljude ebameeldivate netikommentaaridega. "Instagramis, Facebookis või kuskil kommentaariumis targutajad kõlavad meile nagu inimesed, kes on kaamelit ainult korra telekast näinud ja selle peale talle selgroo jaoks rühiharjutusi soovitama hakkavad," ütles ta.

Talihärma sõnul ei peegelda need kommentaarid tippspordi tegelikkust ning ta eelistab neid teadlikult mitte lugeda. "Sageli mõeldakse, et see on lihtsalt üks arvamus, üks emotsiooni pealt kirjutatud lause, mis ei oma suuremat kaalu. Tegelikult on iga sportlane eelkõige inimene ja neid mõjutab kehv sooritus kõige valusamalt, saati siis veel need robustsed kommentaarid," ütles ta, rõhutades, et kriitika asemel vajavad sportlased rohkem mõistmist ja toetust.

"Meil kõigil on sportlase soorituse oma roll. Igaüks meist otsustab, millise jälje ta sportlase karjäärile jätab, kas lisab survet või pakub tuge. Sest sõnal on jõud," lisas ta. 

Kuidas valge kaardi päeval osaleda? 

  • Tee foto kas üksi, oma treeningukaaslastega, pere või treeneriga, hoides käes valget paberit sõnumiga #sõnalonjõud
  • Postita see 6. aprillil oma Instagrami storysse või muusse sotsiaalmeediakanalisse
  • Märgi postituses ära @team.estonia ja @eadse.ee
  • Kasuta teemaviiteid #sõnalonjõud ja #valgekaart

Valge kaardi päeva tähistamise algatasid Rahvusvaheline Olümpiakomitee ja ÜRO nime all International Day of Sport for Development and Peace. See päev räägib sellest, kuidas sport suudab ühiskonda paremaks muuta – spordil on jõud inimesi ühendada, dialoogi arendada ning mõistmist ja hoolivust luua. Päeva sümboliks on valge kaart - kui punane kaart tuleb spordis välja tõsise rikkumise eest, siis 6. aprillil näitavad spordiinimesed üle maailma valget kaarti, mis sümboliseerib tolerantsust, hoolimist ja positiivsust. Eestis on valge kaardi päeva tähistatud 2017. aastast.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

viimased uudised

11:59

Flagg juhtis Mavericksi põlvkondadevahelises duellis Lakersi üle võidule

11:22

Eesti meeste jäähokikoondis alustab ettevalmistust MM-turniiriks

10:43

Malõgina kerkis maailma edetabelis veel kolme koha võrra

10:11

California naised said esimest korda Märtsihulluse karikat tõsta

09:30

Eesti spordirahvas võitleb valge kaardi päeval sotsiaalmeediakiusu vastu

09:07

Jõesaare klubi teenis Aadria liigas võidulisa, Hermet ja Konontšuk kaotasid

08:38

Alev läheneb uuele hooajale teise nurga alt: lõhun mustreid

08:05

Kurlingu järelkasv pakkus esindusnaiskonnale kõva konkurentsi

05.04

Enok: hooaja eesmärk on mõnel etapil Lappit võita

05.04

Crosskartide avaetapi võitnud Orav: ei teagi, kuidas nii kiired ajad sain!

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

31.03

Spordiliidu Jõud peasekretär: otsustavad need, kes ise sporti ei korralda

31.03

Korvpalliliit jääb Kaljulaidi osas neutraalseks: olukord ei paraneks

31.03

Sõõrumaa: EOK juhatus valab õli tulle ja valib pooli

23.03

Kas Tadej Pogacar on juba läbi aegade parim rattur?

19.03

Akadeemilise spordiliidu president: rahanumbrist veel suurem on häbi

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

04.04

Heas hoos Miller-Uibo sai maailmarekordit nihutanud talendi ees esikoha

05.04

Jokic ja Wembanyama pidasid maha suure duelli

05.04

Jamaica sprinter püstitas 150 meetris aegade tipptulemuse

05.04

Eesti meistrivõistluste avaetapi võitis Lucas Orav, Martin Järveoja neljas

05.04

Talts Eesti korvpalli arengust: sisemine konkurents viib edasi

05.04

Wilder alistas Chisora ja esitas siis väljakutse Joshuale: teeme ära!

05.04

Märtsihullusel on selgunud finaali vastasseisud

04.04

Kullamäe viskas Žalgirisele 21 punkti, aga Lietkabelis kaotas siiski

05.04

Narva viis Eesti hokifinaali otsustavasse mängu Uuendatud

05.04

Treierit ootab lõikus, Riismaa istub pingil

