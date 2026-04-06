Eesti spordirahvas võitleb valge kaardi päeval sotsiaalmeediakiusu vastu

Eesti Olümpiakomitee (EOK) ja Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse (EADSE) eestvedamisel jätkatakse eelmisel aastal alguse saanud kampaaniat "Sõnal on jõud", mille keskmes on verbaalse vägivalla ennetamine. Sel aastal keskendutakse sotsiaalmeediale ja sellele, kuidas sotsiaalmeedia kommentaarid või sõnumid mõjutavad sportlaste vaimset heaolu ja seeläbi ka tulevasi sooritusi. Oleme spordirahvana tolerantsed ja mõistvad ning kutsume üles oma sportlasi mitte sõnadega hukka mõistma!

Laskesuusataja, veebruari lõpus ROKi liikmeks kinnitatud Johanna Talihärm on oma karjääri jooksul pidanud rinda pistma paljude ebameeldivate netikommentaaridega. "Instagramis, Facebookis või kuskil kommentaariumis targutajad kõlavad meile nagu inimesed, kes on kaamelit ainult korra telekast näinud ja selle peale talle selgroo jaoks rühiharjutusi soovitama hakkavad," ütles ta.

Talihärma sõnul ei peegelda need kommentaarid tippspordi tegelikkust ning ta eelistab neid teadlikult mitte lugeda. "Sageli mõeldakse, et see on lihtsalt üks arvamus, üks emotsiooni pealt kirjutatud lause, mis ei oma suuremat kaalu. Tegelikult on iga sportlane eelkõige inimene ja neid mõjutab kehv sooritus kõige valusamalt, saati siis veel need robustsed kommentaarid," ütles ta, rõhutades, et kriitika asemel vajavad sportlased rohkem mõistmist ja toetust.

"Meil kõigil on sportlase soorituse oma roll. Igaüks meist otsustab, millise jälje ta sportlase karjäärile jätab, kas lisab survet või pakub tuge. Sest sõnal on jõud," lisas ta.

Kuidas valge kaardi päeval osaleda?

Tee foto kas üksi, oma treeningukaaslastega, pere või treeneriga, hoides käes valget paberit sõnumiga #sõnalonjõud

Postita see 6. aprillil oma Instagrami storysse või muusse sotsiaalmeediakanalisse

Märgi postituses ära @team.estonia ja @eadse.ee

Kasuta teemaviiteid #sõnalonjõud ja #valgekaart

Valge kaardi päeva tähistamise algatasid Rahvusvaheline Olümpiakomitee ja ÜRO nime all International Day of Sport for Development and Peace. See päev räägib sellest, kuidas sport suudab ühiskonda paremaks muuta – spordil on jõud inimesi ühendada, dialoogi arendada ning mõistmist ja hoolivust luua. Päeva sümboliks on valge kaart - kui punane kaart tuleb spordis välja tõsise rikkumise eest, siis 6. aprillil näitavad spordiinimesed üle maailma valget kaarti, mis sümboliseerib tolerantsust, hoolimist ja positiivsust. Eestis on valge kaardi päeva tähistatud 2017. aastast.