Petangiklubide sarja võit läks Ida-Virumaale

Laupäeval toimunud viimasel, kolmandal etapil jõudsid 11 klubi seas esikolmikusse SK Saku 2, Wicia PK ja SK Kärdla.

Sarja lõplik esikolmik selgus alles viimastes mängudes ning teise ja kolmanda koha vahe jäi neli punkti. Sarja võitis esimesel etapil esimene, teisel teine ja viimasel neljas olnud Viru SK 466 punktiga. Teise koha sai teise etapi võitja Tõrva PK 442 punktiga ja kolmas oli kõikidel etappidel kolmas olnud SK Kärdla 438 punktiga.

14 võistkonna seas mahtusid kokkuvõttes esikuuikusse ka 419 punktiga Wicia PK, 383 punktiga SK Saku 2 ja 373 punktiga Järvamaa 1.

Viru SK: Henri Mitt, Tõnis Neiland, Vadim Tihhonjuk, Kenneth Muusikus, Kaspar Mänd, Oleg Rõndenkov, Oksana Rõndenkova, Kristel Tihhonjuk.

Tõrva PK: Veroonika Saar, Maris Rõõm, Kevin Kangur, Kaur Kangur, Robin Randrüüt, Janek Kangur, Mati Rõõm, Toomas Hoole.

SK Kärdla: Katri Aavekukk, Mihkel Filipenko, Veiko Proos, Kaarel Mikk, Arttu Poikolainen, Meelis Münt, Margus Berkmann.

Võistluse kaks paremat, Viru SK ja Tõrva PK, said õiguse esindada Eestit septembrikuu teisel nädalavahetusel Leedus toimuval võistlusel Baltic Sea Cup for Clubs, kuhu on kutsutud Eesti, Läti, Leedu ja Soome parimad petangiklubid.