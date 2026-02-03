Klubide sarja avaetapi võitis Viru SK

Kolmeetapilise sarja teine etapp on kavas 28. veebruaril.

Põhiturniiril kaks võitu ja ühe kaotuse saanud Viru SK sai play-off'iks viienda asetuse. Veerandfinaalis alistati neljanda asetusega Haapsalu Wicia PK 2:1, poolfinaalis saadi jagu parima asetusega SK Kärdlast 2:1 ja finaalis oldi 2:1 parem kolmanda asetusega Tõrva SK-st, kellele põhiturniiril jäädi sama tulemusega alla.

