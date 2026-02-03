X!

Klubide sarja avaetapi võitis Viru SK

Teised alad
Viru SK võidukas võistkond.
Viru SK võidukas võistkond. Autor/allikas: Kalle Orro.
Teised alad

Viimsi petangihallis peetud petangiklubide sarja avaetapil viis 14 võistkonna konkurentsis võidu Ida-Virumaale Viru SK.

Põhiturniiril kaks võitu ja ühe kaotuse saanud Viru SK sai play-off'iks viienda asetuse. Veerandfinaalis alistati neljanda asetusega Haapsalu Wicia PK 2:1, poolfinaalis saadi jagu parima asetusega SK Kärdlast 2:1 ja finaalis oldi 2:1 parem kolmanda asetusega Tõrva SK-st, kellele põhiturniiril jäädi sama tulemusega alla.

Viru SK mängis koosseisus Henri Mitt, Tõnis Neiland, Vadim Tihhonjuk, Kenneth Muusikus, Kaspar Mänd, Oleg Rõndenkov, Aigi Orro, Sirje Maala.

Teise koha saanud Tõrva SK eest mängisid Veroonika Saar, Maris Rõõm, Kevin Kangur, Robin Randrüüt, Janek Kangur, Mati Rõõm.

Kolmanda koha matšis alistas tiitlikaitsja SK Kärdla (Katri Aavekukk, Marju Velga, Meelis Münt, Veiko Proos, Harry Kanistik, Mihkel Filipenko, Margus Berkmann) 2:1 Järvamaa esimese võistkonna (Ain Tamme, Anneli Suits, Toomas Reede, Jaanus Tiiter, Rein Rotberg, Enn Lehtpuu).

Esinelikule järgnesid 5. Wicia PK, 6. Tartu PK I, 7. Saaremaa PK oxHea, 8. SK Maestro.

Kolmeetapilise sarja teine etapp on kavas 28. veebruaril.

Toimetaja: Rene Kundla

