Lensment liitus Saksamaa juunioride tiimiga ja avas hooaja

Jalgrattasport
Vermarc Cycling Team
Vermarc Cycling Team
Jalgrattasport

Kalevi Jalgrattakooli kasvandik Linda Lensment liitus Saksamaa juunioride klubiga Vermarc Cycling Team. Hooaega alustas eestlanna Belgias.

Afwachtingswedstrijd nime kandev juunioride kriteeriumil oli pikkust kokku 62 kilomeetrit. 47 ratturi konkurentsis pälvis Lensment seitsmenda koha, vahendab EJL.ee.

Eestlanna koduklubi tugevust näitab see, et käesoleval võistlusel pälviti lausa kaksikvõit. Esimene oli taanlanna Luna-Marie Lau (1:38.22) ja teine sakslanna Hannah-Franziska Brand.

Kolmandana lõpetas belglanna Eline De Winter (FOCA – DYNAPLUS Pro Cycling Team).

Toimetaja: Siim Boikov

jalgrattauudised

15:46

Lensment liitus Saksamaa juunioride tiimiga ja avas hooaja

26.03

15:46

Lensment liitus Saksamaa juunioride tiimiga ja avas hooaja

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo