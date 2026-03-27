Lensment liitus Saksamaa juunioride tiimiga ja avas hooaja

Afwachtingswedstrijd nime kandev juunioride kriteeriumil oli pikkust kokku 62 kilomeetrit. 47 ratturi konkurentsis pälvis Lensment seitsmenda koha, vahendab EJL.ee.

Eestlanna koduklubi tugevust näitab see, et käesoleval võistlusel pälviti lausa kaksikvõit. Esimene oli taanlanna Luna-Marie Lau (1:38.22) ja teine sakslanna Hannah-Franziska Brand.

Kolmandana lõpetas belglanna Eline De Winter (FOCA – DYNAPLUS Pro Cycling Team).