Mihkels ei suutnud Belgia ühepäevasõidul mullust saavutust korrata

Mullu sel võistlusel oma profikarjääri ühe parima etteaste teinud ja kolmanda koha saavutanud Mihkels ületas tänavu finišijoone juhtgrupist kümme sekundit hiljem ja sai 37. koha. Eestlase tiimi parima lõppkoha eest hoolitses ameeriklane Luke Lamperti, kes tuli üheksandaks.

Suures grupifinišis spurtis võitjaks hollandlane Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets), kes edestas belglast Jasper Philipseni (Alpecin-Premier Tech) ja sakslast Max Kanterit (XDS Astana Team).

Groenewegen tuli Brugge ühepäevasõidul võitjaks teist korda, esimese võidu teenis ta 2019. aastal. Hollandlasel jääb selja taha väga edukas nädal, sest ta saavutas esikoha ka eelmisel reedel toimunud Bredene Koksijde klassikul ja kaks päeva hiljem peetud Grote prijs Jean-Pierre Monsere'il.