Eesti Olümpiakomitee avab noorsportlaste toetusprogrammi

Teisipäeval avalikustas Eesti Olümpiakomitee (EOK) noorte tippsportlaste arengu toetamiseks loodud programmi "Team Estonia Noored Tähed" statuudi. Programmi eesmärk on toetada Eesti perspektiivikate olümpiaalade noorsportlaste sportlikku arengut ning suurendada nende rahvusvahelist konkurentsivõimet.

Programmi saavad kandideerida 17–22-aastased olümpiaalade noorsportlased, kelle sportlik eesmärk on jõuda oma spordialal maailma tippu ning kes ei saa hetkel Team Estonia individuaaltoetust.

Programmi kaudu pakub EOK kuni kaheksale noorsportlasele süsteemset arengutoetust, mis hõlmab rahalist toetust, mentorlust, koolitusprogrammi ning sportlaste nähtavuse ja avaliku toetuse suurendamist. Lisaks soodustab programm koostööd noorsportlase, treeneri, alaliidu ning tippspordi tugistruktuuride vahel, et luua tugev ja jätkusuutlik arengukeskkond tulevastele tippudele.

EOK asepresidendi ja tippspordikomisjoni esimehe Gerd Kanteri sõnul on vanusevahemik 17-22 eluaastat valitud teadlikult. "Just selles elu- ja sportlaskarjääri etapis toimub sportlase jaoks oluline üleminek noortespordist tippspordi suunas. Sageli suurenevad sel perioodil kulutused, kuna noor muutub iseseisvamaks, asub õppima teises linnas või riigis ning treening- ja võistluskulud kasvavad märgatavalt. Just selles arengufaasis vajavad perspektiivikad sportlased kõige enam sihipärast tuge, et nad saaksid keskenduda sportlikule arengule ega peaks loobuma oma eesmärkidest rahaliste piirangute tõttu," ütles Kanter.

"See on oluline programm, mis annab noortele tippudele võimaluse kasutada lisaks alaliidu noortekoondiste tegevuseks ette nähtud toetusele täiendavaid vahendeid oma sportlaskarjääri arendamiseks," lisas ta.

Toetusprogrammi maht on 15 000 eurot sportlase kohta kalendriaastas. Toetus on mõeldud noorsportlase püstitatud sportlike eesmärkide saavutamiseks ja jaguneb järgnevalt: treeningute ja treeninglaagrite kuludeks 10 000 eurot, treenerikutsega treeneri töö tasustamiseks või kulude katmiseks 3000 eurot, EOK poolt organiseeritud koolitusteks 1000 eurot, tugiteenusteks, mis sisaldab ka tervisekontrolli, 1000 eurot.

Programmi kandideerimine on avatud 1.–12. aprillini ning kandideerimisel tuleb vastaval spordialaliidul esitada läbi EOK kandideerimisvormi noorsportlase:

elulookirjeldus koos motivatsioonikirjaga;

ühe hooaja eelarve, kus on näidatud noorsportlase ettevalmistusega seotud kulutused ja plaan, kuidas Team Estonia toetust plaanitakse kasutada;

treeneri ja tugimeeskonna lühikirjeldus.

Valikuprotsess koosneb mitmest etapist ning toetuse saajad valib EOK tippspordikomisjon.