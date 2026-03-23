Noore poolkaitsja väravad jätsid Arsenali tiitlita

Inglismaa jalgpalli liigakarikavõistluste finaalis alistas Manchester City tulemusega 2:0 Arsenali ja sai oma trofeede kollektsiooni üheksanda tiitli.

Esimesel poolajal olid Arsenalil paremad šansid, aga oma võimalusi ei realiseeritud. Teisel poolajal kerkis Man City kangelaseks aga 21-aastane poolkaitsja Nico O'Reilly.

Kõigepealt kasutas ta 60. minutil ära vastaste väravavahi Kepa Arrizabalaga eksimuse ja lükkas palli esimest korda pealinnaklubi võrku. Vaid neli minutit hiljem saatis Matheus Nunes kasti tsenderduse, kuhu O'Reilly sai pea vahele ja mänguvahend oli juba teist korda Arsenali võrgus.

Sellega tõusis Manchester City vaid ühe tiitli kaugusele Liverpooli saavutusest. Merseyside'i klubi on võitnud Inglismaa tähtsuselt kolmanda sarja rekordilised kümme korda. Seejuures on Manchester City viimased kaheksa finaali lõppenud võiduga, Arsenal on kaotanud aga neli viimast osaletud finaali.

Lisaks liigakarikafinaalile peeti Inglismaal pühapäeval ka kolm kõrgliiga kohtumist: Aston Villa alistas West Ham Unitedi 2:0 ja Tottenham Hotspur jäi kodus alla Nottingham Forestile 0:3. Põhja-Inglismaa suures vastasseisus pidi Newcastle United tunnistama kodus Sunderlandi 2:1 paremust.