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Man United sai esimese võidu, Promise David tegi debüüdi

Jalgpall
Bruno Fernandes ja Marcus Rashford
Bruno Fernandes ja Marcus Rashford Autor/allikas: SCANPIX / PA
Jalgpall

Manchester United alistas Inglismaa jalgpalli kõrgliiga teises voorus kodus uustulnuk Ipswich Towni 5:2 ja kirjutas tabelisse esimese võidu.

United jäi esimesel poolajal kaotusseisu, aga võttis Bruno Fernandese kübaratriki toel lõpuks siiski kindla võidu. Ühtekokku tehti Ipswichi vastu lausa 33 pealelööki, neist 11 raamidesse.

Suureskooriline mäng toimus ka Londonis, kus kohalik Chelsea oli parem Brightonist 4:3. Seejuures juhtis Chelsea vähem kui veerand tunniga 2:0 ja asus avapoolaja keskel veel kolmega ette. Teisel poolajal vähendas Brighton kahel korral ühele väravale.

Inglismaa kõrgliiga debüüdi tegi ka endine Nõmme Kalju pallur ja suvel Brightoniga liitunud Promise David, kes vahetati platsile 80. minutil, mil külalised olid 2:4 taga.

Ülejäänud kohtumistes alistas Sunderland kodus Fulhami 1:0 ning Leeds United ja Brentford viigistasid 1:1.

Teisest voorust on pidamata veel üks kohtumine - esmaspäeva õhtul võõrustab Aston Villa tiitlikaitsjat Arsenali.

Toimetaja: Siim Boikov

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