Pärnu VK jättis avamängus Võru Barruse nullile

Pärnu VK
Pärnu VK
Pärnu Võrkpalliklubi alustas Eesti meistrivõistluste poolfinaalseeriat 3:0 võiduga Võru Barruse üle.

Hiljuti Balti liiga meistriks kroonitud Pärnu võitis avageimi üsna veenvalt 25:14, aga kahes järgmises geimis osutas Võru rohkem vastupanu. Teine geim kuulus Pärnule 25:20 ja tasavägiselt kulgenud kolmas geim lõppes 28:26.

Võitjate parimana tõi 15 punkti (+9) Daniel Alejandro Ramirez Pita, Toms Švans lisas omalt poolt 13 (+10) ja Sten Perillus 12 (+10) silma. Võru poolelt vastas Renato Oliveira Santos 16 punktiga (+6).

Pärnu vastuvõtt oli 58 protsenti ja rünnak 49 protsenti, blokist teeniti 12 ja servilt kaheksa punkti. Võru näitajad olid vastavalt 23 protsenti ja 41 protsenti ning blokist saadi kuus silma ja servil löödi neli ässa.

Kolme võiduni peetava seeria teine kohtumine toimub pühapäeval Võrus.

Toimetaja: Henrik Laever

