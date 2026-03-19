Pärnu ja Võru alustavad poolfinaalseeriat

Pärnu Võrkpalliklubi
Neljapäeval peetakse Eesti meistrivõistluste poolfinaalseeria esimene kohtumine Pärnu Võrkpalliklubi ja Võru Barrus Võrkpalliklubi vahel.

Kolme võiduni peetava seeria avamäng toimub 19. märtsil kell 19 Pärnus, teine mäng pühapäeval, 22. märtsil kell 17 Võrus ja kolmas neljapäeval, 26. märtsil kell 19 taas Pärnus. Vajadusel toimub neljas kohtumine 29. märtsil kell 17 Võrus ja viies 31. märtsil kell 19 Pärnus.

Võru Barruse peatreener Oliver Lüütsepp ütles, et oluline on häälestus ja taastumine. "Proovime hoida head värskust, eks nüüd läheb graafik tihedaks ja tuleb vastu pidada. Suuri muutusi enam ei tee, nüüd on oluline häälestus ja taastumine. Ja eks lõpuks ole näha, mida me väärime ja milleks võimelised oleme," filosofeeris juhendaja, kes pole kindel ühe nurgamehe osalemises.

"Kyle Wilson tegi veerandfinaalis seljale viga, oleme teda tohterdanud ja tema osalemine on küsimärgi all. Seda poleks loomulikult soovinud, aga tuleb hakkama saada. Püüame olla seeriaks valmis, Balti liiga poolfinaalist saime maitse suhu, et meis on see olemas küll, et Pärnule vastu saada," lisas Lüütsepp.

Pärnu VK peatreener Rainer Vassiljevi sõnul on tema meeskond samuti valmis hooaja lõpusirgele vastu minema. "Meeste olek on trennis olnud igati okei. Oleme eelmise nädala lõpust alates saanud korralikult treenida nii palliga kui jõusaalis toimetada, eelmise nädala alguses oli veidi puhkust. Ütleksin, et treeningute põhjal oleme valmis hooaja viimast etappi alustama," ütles värske Balti liiga võitjameeskonna juhendaja.

"Eks vastane on hästi tuttav ja nende liidrid ja tugevused meile teada. Aga kuna tegemist on seeriaga, siis on oluline see, kas keegi suudab ka üllatada. Mitte selles mõttes, et pannakse teisele positsioonile või midagi sellist, vaid kas keegi suudab mingeid asju teha tavapärasest erinevalt," lisas peatreener.

Pärnu ja Võru alustavad poolfinaalseeriat

