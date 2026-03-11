Monaco ja Spanoulise teed läksid lahku

2024. aasta novembris meeskonna peatreeneriks saanud Spanoulise lahkumine oli pea kindel juba varem, sest kahes viimases kohtumises ta Monacot ei tüürinud.

Spanoulise esimene poolik hooaeg Monaco eesotsas kujunes igati edukaks, sest ta juhtis meeskonna Euroliiga finaalturniirile. Veerandfinaalis alistati dramaatilises vastasseisus Barcelona mängudega kolm-kaks ja poolfinaalis saadi jagu ka Pireuse Olympiakosest, kuid finaal kaotati Istanbul Fenerbahcele.

Tänavune hooaeg pole mitme kandi pealt nii edukas olnud. Sarnaselt mängijatele on viibinud ka peatreeneri palgamaksed. Lisaks on meeskond kaotanud viimasest kaheksast Euroliiga kohtumisest seitse. Kokku on klubil 16 võitu ja 14 kaotust, mis annab hetkel üheksanda koha, aga vahed on väikesed.

Eelseisvateks põhiturniiri mängudeks on kasutada vaid kümme mängijat. Kohtuda tuleb kodus Olympiakosega, võõrsil Anadoluj Efesiga, kodus Milano Olimpiaga, võõrsil Ateena Panathinaikose ja Dubaiga ning kodus ASVEL-i, Barcelona ja Tel Avivi Hapoeliga.

43-aastane Spanoulis, kes on Kreeka korvpalli teenekas esindaja ka mängijana, ohjab alates 2023. aastast ühtlasi riigi rahvuskoondist.