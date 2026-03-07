X!

Hermet püstitas Prantsusmaal punktirekordi, aga oleks võinud veelgi visata

Korvpall
Kregor Hermet
Kregor Hermet Autor/allikas: JDA Dijon Basket
Korvpall

Eesti korvpallikoondislane Kregor Hermet tegi Prantsusmaa kõrgliigas suurepärase mängu ja aitas koduklubi Dijoni võõrsil võidule. Võidurõõmu said tunda ka Kristian Kullamäe ning koondise peatreener Heiko Rannula.

Dijon ja Strasbourg mängisid avapoolajal võrdselt, aga eestlase koduklubi suutis pausi eel kaheksaga juhtima minna. Võõrustaja pidurdas kolmandal veerandil aga nende hoogu ning läks ise otsustaval veerandil seitsmega juhtima, aga Dijon lõpetas veerandi hästi ja viis kohtumise lisaajale.

Külalised viskasid 88:90 kaotusseisus viis vastuseta punkti, aga Strasbourg viigistas 36 sekundit enne mängu lõppu. Dijon läks üheksa sekundit enne lõpusireeni kolmesega taas juhtima, aga ka sellele leiti vastus. Viimane rünnak jäi siiski külalistele, kes leidsid lahenduse ja teenisid David Holstoni korviga 98:96 (23:25, 27:17, 15:23, 18:18, 15:13) võidu.

Hermet tegi äärmiselt tõhusa mängu, kui viskas 23 ja poole minutiga 20 punkti (kahesed 2/3, kolmesed 4/8, vabavisked 4/4), lisades veel kolm korvisöötu, kaks lauapalli ja ühe vaheltlõike. 20 punkti tähistab uut punktirekordit Prantsusmaa kõrgliigas ja Eesti koondislane oleks vahest rohkemgi visanud, aga pidi neljanda veerandi keskel viie veaga pingile istuma.

Dijon on võitnud tänavu Prantsusmaa kõrgliigas üheksa mängu ja kaotanud 12, selle tulemusega ollakse liigatabelis kümnendal ehk viimasel play-in'i kohal.

Kristian Kullamäe Autor/allikas: Facebook/BC Lietkabelis Panevėžys

Võidurõõmu sai tunda ka koondise tagamängija Kristian Kullamäe, kelle leivaisa Lietkabelis tuli Leedu kõrgliigas Utena Juventuse vastu välja 15-punktilisest kaotusseisust ning vormistas 83:80 (13:28, 28:12, 19:21, 23:19) võidu. Lietkabelise jaoks oli see kümne kaotuse kõrvale üheksas võit, liigatabelis ollakse viiendal real ning Šiauliai (11-8) on kahe võidu kaugusel.

Kullamäe kogus 27 minutiga 15 punkti (kahesed 4/5, kolmesed 2/5, vabavisked 1/2), kolm resultatiivset söötu ja kolm lauapalli. Samas jäi tema arvele kuus pallikaotust.

Eesti koondise peatreener Heiko Rannula juhendatava Varssavi Legia teenis Poola kõrgliigas võidulisa, kui võõrsil alistati Wloclawek Anwil 91:83 (24:19, 32:27, 21:15, 14:22). Leemet Böckler kogus Krosno eest 24 ja poole minutiga 15 punkti (kahesed 3/5, kolmesed 0/4, vabavisked 9/9), viis lauapalli, ühe korvisöödu ja ühe vaheltlõike.

Tiitlikaitsja Legia on 14 võidu ja seitsme kaotusega kolmandal tabelireal, sama tulemus on ka teisel kohal jätkaval Sopoti Treflil, kelle ridades mängib Kasper Suurorg. Böckler ja Krosno virelevad kolme võidu ja 18 kaotusega tabeli viimasel real.

Artur Konontšuk ja Bursaspor tahavad võimalikult kiiresti laupäeva ja 61:100 (17:20, 12:30, 19:27, 13:23) kaotuse Bahcesehirile unustada. Eestlane oli platsil pea 20 minutit ja viskas selle ajaga viis punkti (kahesed 1/2, kolmesed 1/4) ning haaras viis lauapalli.

Bursaspor on Türgi kõrgliigas tänavu võitnud kuus mängu ja kaotanud 15, tabelis ollakse 12. real ning kaheksandast ehk viimasest play-off'i kohast on nad viie võidu kaugusel.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

