Hermet tegi Prantsusmaal taas resultatiivse mängu, aga Dijon kaotas

Kregor Hermet Autor/allikas: JDA Dijon Basket
Eesti korvpallikoondislane Kregor Hermet tegi Prantsusmaa kõrgliigas Dijoni eest teist vooru järjest resultatiivse esituse.

Nädala eest Strasbourg'i vastu 20 punkti visanud ja oma hooaja punktirekordi püstitanud Hermet sai pühapäeval korraliku tööpäeva, kui Dijoni 119:127 kaotusega lõppenud kodumäng Saint Quentini vastu läks lisaajale ning eestlane veetis platsil ligi 38 minutit.

Resultatiivses mängus kaotas Dijon avaveerandi 23:36 ja jäi teisel veerandajal 23-punktilisse kaotusseisu, veel seitse minutit enne normaalaja lõppu oli kodumeeskond 85:102 kaotusseisus. David Holstoni ja Gregor Horvati vedamisel hakkas Dijon siis vahet vähendama ning Hermet tabas kaks tähtsat kaugviset, lisaajal aga Saint Quentinile vastust ei olnud.

Oma meeskonnast kõige kauem väljakul veetnud Hermet viskas 18 punkti (kahesed 6/8, kolmesed 2/4) ning lisas neli lauapalli ja kolm resultatiivset söötu. Horvat lõpetas kohtumise 28, Holston 21 punktiga. Üleplatsimeheks kerkis Saint Quentini kasuks 32 punkti visanud ja 12 lauapalli võtnud Neftali Difuidi.

Teist nädalat järjest lisaaega mänginud Dijon jagab üheksa võidu ja 13 kaotusega tabelis Nancyga 10.-11. kohta ehk on täpselt play-in'i piiril.

Toimetaja: Anders Nõmm

Hermet tegi Prantsusmaal taas resultatiivse mängu, aga Dijon kaotas

