Maaris Meier jõudis Algarves pjedestaalile

Mitmepäevasõidu üldarvestuse võitis vanemate segapaaride hulgas Hispaania duo Francisca Perez ja David Gomez (Mecol Bike Team) koguajaga seitse tundi, kaheksa minutit ja 47 sekundit. Teise koha pälvinud kaasmaalased Manuel Beltran Martinez ja Belen Morales (Serman Bike Team) kaotasid neile 18 minuti ja 18 sekundiga ning Eesti-Portugali duo 20 minuti ja 40 sekundiga, vahendab ejl.ee.

"Pidime Ricardoga Algarve Bike Challenge'it juba eelmisel aastal koos sõitma, aga kuna see lükati halva ilma tõttu edasi, siis otsustasime hoopis tänavu siin ühiselt startida," kirjutas Meier oma blogis.

"Tavaliselt olen segapaaris sõitnud koos oma mehega, kellega on koostöö sujunud sõnadeta. Seekordne kogemus oli palju konarlikum," jätkas Meier. "Reedeõhtune proloog oli pimedatel tänavatel lampidega. Sõitsime kindla peale ja ei riskinud. Lõpetasime teisena."

"Teisel etapil läksid kaks paari esimestel tõusudel eest ära. Siledamatel ja tuulisematel kohtadel jäi paarilisest puudu. Vahel isegi kahtlesin, kas mu paariline on üldse paarissõite sõitnud, kuigi teadsin, et on. Siiski ei olnud ma valmis, et mind jäetakse ise tuulega võitlema. Rada oli lahe, koosnedes laiematest ilusate vaadetega teedest."

"Kolmandal etapil oli rohkem singleid ja kitsaid radu. Algusest peale oli kiire tempo peal, kuid olime ikka singlites ummikutes ja esimest kahte segapaari sõidu jooksul ei näinudki. Paariline oli õnneks eelmisest päevast natuke õppinud ja töötasime koos päris okeilt. Ka enesetunne oli veidi parem. Finišisse jõudes nägime, et kuigi teist paari ei näinud rajal kordagi, olid nad siiski olnud vahetult meie ees," lisas Meier.

Kokku oli stardis 12 segapaari, kel vanust üle 40.