Noormeeste U-17 koondis naaseb UEFA sõprusturniirilt ühe võiduga

Eesti U-17 jalgpallikoondis
Eesti U-17 jalgpallikoondis Autor/allikas: EJL
Eesti kuni 17-aastaste noormeeste jalgpallikoondis kaotas Fääri saartel toimuval UEFA sõprusturniiril 1:5 Bosniale ja Hertsegoviinale. Eesti tabamuse vormistas Ivan Krasnov 71. minutil.

Peatreener Nikita Brõlin saatis algkoosseisus väljakule väravavahi Andero Tatriku, Roman Lukini, kapten Kregor Kalviku, Henri Tuuri, Ottomar Rootsma, Arseni Aronsoni, Gleb Gurini, Paul Jakob Strusi, Darin Jafari, Ivan Krasnovi ja Ruslan Turabov, vahendab Jalgpall.ee.

Bosnia ja Hertsegoviina andis tormihoiatuse juba neljandal minutil, kui Tatrikul õnnestus Andrej Kovaci lähilöök posti tõrjuda. 16. minutil sai Kovac hea söödu Eesti kaitseliini selja taha ja lõi palli posti kõrvale võrku.

Kui kellal tiksus 21. minut, tegid Kovac ja Anel Zatega hea eeltöö, mille järel skooris kapten Tarik Mujic. 27. minutil oli omakorda täpne Zatega, kes lõi võrku Tartiku tõrjest tagasi põrkunud palli. Avapoolaeg lõpes seisul 4:0, sest 36. minutil oli täpne ka karistusalasse vabaks jäänud Daniel Dragicevic.

Teiseks poolajaks oli Eesti koondis paremini valmis ja mäng püsis rohkem tasakaalus. 69. minutil murdis Ivan Krasnov paremalt äärelt vastaste karistusalasse, kus ta peatati määruste vastaselt. Järgnenud penalti lõi Krasnov ise värava vasakusse nurka. 81. minutil vormistas aga Zatega lõppseisuks 5:1 Bosnia ja Hertsegoviina kasuks.

Eesti lõpetas turniiri ühe võidu ja kahe kaotusega: varasemalt kaotati ka Islandile 1:5, aga võideti Fääri saari 1:1 mängu järel penaltiseerias 4:3. Koondis lõi UEFA sõprusturniiril kolm väravat, millest kaks kanti Ivan Krasnovi nimele ja ühe lisas Denis Zotov. Bosnia ja Hertsegoviina noored sõidavad koju kolme võiduga.

Toimetaja: Siim Boikov

