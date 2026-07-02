Kaotusseisust välja tulnud Belgia võitis lisaaja üleminutite penaltist

Senegal läks Seattle'is aset leidnud kohtumist juhtima 25. minutil, kui Sadio Mane pealöök belglaste värava posti tabas. Poolkaitsja Habib Diarra oli õigel ajal õiges kohas ning suunas palli võrku. Avapoolajal enam väravalisa ei sündinud, kuid Senegal torkas kuus minutit pärast teise poolaja algust uuesti, kui Ismaila Sarr jooksma sai. Crystal Palace'i mees kontrollis pika palli meisterlikult ning saatis teise puutega Senegali juhtima 2:0.

Kahvatult mänginud Belgia koondis avas väravaarve 86. minutil, kui koondise ajaloo resultatiivseim mängija Romelu Lukaku oma 92. koondisevärava lõi. Kolm minutit hiljem kerkis kangelaseks Youri Tielemans, kes realiseeris Leandro Trossardi tsenderduse väravaks ning kohtumine läks 2:2 viigiseisul lisaajale.

Mõlemad meeskonnad said omajagu võimalusi, aga Belgale anti 120. minutil VAR-i abil penalti, kui Lamine Camara tõmbas oma karistusalas maha Tielemansi. Järgnenud penaltit läkski lööma Tielemans ise, kes realiseeris paremasse ristnurka ning Belgia pääses 3:2 võiduga kaheksandikfinaali.

Vastane selgub öösel vastu neljapäeva, kui USA läheb vastamisi Bosnia ja Hertsegoviinaga.