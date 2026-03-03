X!

Gert Kullamäe oma märkusest: see ei ole kriitika korvpalliliidule ega meeskonnale

Korvpalli Eesti koondis
Foto: ERR
Korvpalli Eesti koondis

Eesti korvpallikoondise kaotus MM-valikmängus Rootsile on tõstatanud küsimusi, miks ei suudeta viimastel aastatel kodus häid esitusi teha. Endine koondislane ja praegune treener Gert Kullamäe pakkus välja, et võib-olla ei peaks mängupäeval kogu meeskond koos hotellis olema.

Ka Kullamäe väljaöeldu Go3 otse-eetris on tekitanud pärast seda omajagu diskussioone. "Minuga juhtuvad vahel sellised asjad. Kuna olen ka üks korvpalli podcast'i eestvedajatest, siis valjusti mõtlemine on minu hobi," muigas Kullamäe seepeale R2 Hommiku saates.

"Olen korvpallis sisuliselt 24 tundi sees tänu sellele, et olen ise korvpallitreener - praegu enam küll mitte peatreener, vaid abimees Pärnus - ja pojad mängivad korvpalli. Minu mõtted, mulle tundub, kõnetavad. Aga ma päris udu ka ei aja selles mõttes, et mingil hetkel juhindun loogikast ja oma kogetust."

"Olin ise ka paarkümmend aastat tagasi või rohkem Eesti koondise mängija ja mingisuguseid mängijate mehhanisme ma enda arvates tunnen. Minu mõte ei olnudki mingi kriitika kellegi vastu. Jõudsin ka juba eile meediast lugeda, et vastatakse mu lausetele ja nii edasi. Mis ma siis ütlesin? Ütlesin seda, et võib-olla tõesti näiteks mängupäeval ei tasu olla hotellis meeskonnana koos. See on lihtsalt kunagi enda läbielatu," selgitas endine mängija.

"Mäletan, mis tunded mul olid, kui Tallinnas oli kodumäng, elad hotellis ja mõtled, miks ma kodus ei ole. Terve päev marineerid ja marineerid ja lähed õhtuks mängule ja siis oledki... ma ei tea, milline, aga vahel võib olla tasub kastist välja mõelda. Aga ma tahan ühe asja kohe ära klaarida - see ei ole kriitika korvpalliliidu või meeskonna vastu."

Kullamäe leidis, et korraldusega seotud inimesi tuleb hoopis kiita. "Koondisel on sisuliselt kõik asjad ette-taha ära tehtud. Kui oled mängija ja tuled Eesti koondisse, siis kõik on absoluutne tase: tšarterreisid, head hotellid, varustus. See kõik on mega-mega-mega!"

"Aga kui seda reportaažis ütlesin ja mis nüüd on hakanud oma elu elama, siis ma lihtsalt olen viimastel aastatel tundnud, et midagi on valesti kodumängudel. Kuidagi kollektiivselt ei suuda seda anda, mida publik, mängijad ise ja treenerid ootavad. Võib-olla tasub mingi hetk kastist välja mõelda!"

Kullamäe toonitas, et meeskonnaga koos olemine pole iseenesest üldse paha asi. "Mulle ka väga meeldib! Aga ma lihtsalt mäletan neid aegu, kui mängisin. Praegu ka, kui oled treener ja käid mööda hotelle hooajaringselt, siis kuidas ma seda seletan... Kõrvaltvaatajatele tundub asi võib-olla natuke naljakas, aga mina räägin seda seestpoolt. Kui 12 mängijast 11 on välismaalt, tuled nädalaks koju, väikseks aknaks... mina omal ajal mäletan, et mina mõtlesin niimoodi mängijana, et miks ma siin hotellis olen. Ma tahaks ju kodus olla!"

"Nädal läheb ju nii kiirelt! Tahaks olla naise, lapsega, võib-olla ema-isa külastada. See kõik on okei. Mängupäeval tahad ka teha oma rutiini, mida teen muidu kodus olles. Minule mõjub see hästi, aga see on väga individuaalne. Väike trots oli isegi mingil hetkel, aga mängijana ei lähe seda kunagi ütlema treenerile ega kellelegi. Sest mängija teeb nii nagu ette öeldakse ja kõik on õige."

"Kõik tehaksegi õieti, aga kui me kahe aasta jooksul ei ole suutnud meeskonnana Eesti koondises - seda räägivad mehed, treenerid, fännid... midagi on justkui valesti! Minu loogika ütleb, et võib-olla tasub korrakski kastist välja mõelda," kordas ta.

"See ei näita ebaprofessionaalsust või midagi sellist, et me midagi valesti teeme. Lihtsalt probleem on olemas, sellega tuleb tegeleda ja mina, valjusti mõtleja, julgesin oma mõtte välja öelda. Aga veel kord - see absoluutselt ei pruugi olla see hetk, kus nüüd hakkab meeskond võitma, seepärast et tuleb hotellist ära!"

Toimetaja: Siim Boikov







