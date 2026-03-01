Eesti korvpallikoondis pidi tunnistama Rootsi paremust

Kuigi suurema osa esimesesest poolajast juhtis Rootsi, siis vaheajale mindi viigiseisul 38:38. Viimast veerandaega alustati neljapunktisest eduseisust, aga Rootsi tegi 14:3 spurdi ja asus ette 72:62. Lõpuminutitel ei suutnud Eesti mängu käiku pööret tuua ja kaotas kümne silmaga.

Vastased tegid Eestist rohkem pallikaotuseid - vastavalt 16 ja kümme -, aga domineerisid lauas 43:27. Väljakult tabati viskeid enam-vähem võrdselt, aga Eesti oli hädas vabaviskejoonel. 25 üritusest läbis rõnga vaid 13 ehk napilt üle 50 protsendi.

Eesti paremad punktitoojad olid Henri Drell 16, Kaspar Treier 12, Kasper Suurorg 11 ja Kristian Kullamäe kümne silmaga. Ludvig Hakanson tõi võitjatele 18 punkti, Zaba Bangala panustas kümne lauapalli.

"Minu kõige esimene seletus on jälle need näoilmed, mis olid ees. Need otsused, mis tegime juba esimestest minutitest. Vabaviskeprotsent... kõik need asjad jälle," vangutas peatreener Heiko Rannula intervjuus ERR-ile pead.

"Kui aus olla, siis me ei suutnud selle suurepärase publiku ees pead külmana hoida viimased paar akent või aastat. Kas see võidupinge? Kas midagi muud? Ei ole saanud seda krampi seest ära. Kindasti täna ei mänginud vastane meid üle, vaid ise ei mänginud oma taset välja."

Rannula nõustus, et mingi hetk saadi rütm kätte. "Ega rootslastel ka ei olnud jalgu ja nad ei teinud midagi erilist. Mingite otsustega rünnakul pakkusime neile mängu tagasi. Neljas veerandaeg - ma ei oskagi seletada, miks me nii kokku langesime. Otsisin mängijaid pingilt, kes suudaks oma taseme välja mängida ja paraku lõpuni ei leidnud seda koosseisu."

"Kui me mängu käiku ja skoori vaatame, siis see oli lihtsalt otsuste tegemine. Kui oled pinges, siis kõik asjad tulevad raskelt. Kindlasti mõnel vennal ei olnud jalgu ka täna. Peame lihtsalt suutma oma taseme välja mängida! Lihtsalt on vaja leida poistel enesekindlus ja kodus paremini mängida."

Kuigi kaotus tähendas, et Eesti koondis ei kindlustanud edasipääsu valikturniiri järgmisesse faasi, siis kümnepunktine kaotus on napilt hea selles mõtte, et võõrsil võideti 11-ga ja võimaliku surnud ringi korral on Eestil eelis.

Teises mängus oli Sloveenia võõrsil parem Tšehhist 86:84 ja asus kolme võiduga neljast mängust valikgruppi juhtima. Tšehhil ja Eestil on kirjas kaks võitu. Rootsi sai tabelisse esimese võidu.

Eesti peab järgmised valikmängud juulis kodus Sloveenia ja võõrsil Tšehhiga. Järgmisesse faasi jõuab neljast meeskonnast kolm.

Enne mängu

Eesti koondis alustas MM-valiksarja novembris, kui võõrsil teeniti Kristian Kullamäe külmaverelise kolmesega Sloveenias ühepunktiline võit. Mõni päev hiljem tuli koduväljakul aga Tšehhi viiepunktilist paremust tunnistada. MM-valiksari jätkus reedel, kui Eesti teenis vägeva neljanda veerandi toel Stockholmis võidu Rootsi esinduse üle ja pühapäeval on variant rootslased teist korda järjest alistada, seekord koduväljakul.

Peatreener Heiko Rannula tegi koosseisus ka ühe muudatuse: reedel hüppeliigest vigastanud keskmängija Matthias Tassi asemel astub pühapäeval väljakule Siim-Sander Vene. Taaskord mängib Eesti ilma puhta tsentrita, aga ääremängijate rohkus aitab seda tasakaalustada.

Rootsi teeb samuti ühe muudatuse, kui esimeses mängus 17 minutit platsil veetnud Denzel Anderssoni asemel kaasati Oskar Palmquist.

Eesti kindlustaks pühapäeval võiduga valiksarjas edasipääsu teise ringi, aga korduskohtumised Sloveenia ja Tšehhiga toimuvad alles juulis. Kõik need kolm tiimi on kogunud kaks võitu ja ühe kaotuse, Rootsi pole kolme mänguga võiduarvet avanud.

Eesti koondis pühapäevaseks mänguks:



Tagamängijad

18 - Kasper Suurorg (23 a, 200 cm) Sopoti Trefl, Poola meistriliiga

25 - Joonas Riismaa (23 a, 199 cm), Derthona Basket, Itaalia meistriliiga

77- Kristian Kullamäe (26 a, 194 cm) BC Lietkabelis, Leedu meistriliiga

Ääremängijad

0 - Henri Drell (25 a, 206 cm) Joventut Badalona, Hispaania meistriliiga

2 - Sander Raieste (26 a, 204 cm), UCAM Murcia, Hispaania meistriliiga

3 - Kaspar Treier (26 a, 204 cm) Napoli Basket, Itaalia meistriliiga

11 - Siim- Sander Vene (35 a, 203) Šiauliai, Leedu meistriliiga

13 - Kregor Hermet (28 a, 205 cm) Dijon, Prantsusmaa meistriliiga

21 - Janari Jõesaar (32 a, 198 cm), Sarajeva Bosna BC Telecom, Aadria liiga

34 - Artur Konontšuk (25 a, 200 cm) Bursaspor, Türgi meistriliiga

99 - Karl Johan Lips (29 a, 200 cm) Tartu Ülikool Maks&Moorits, Eesti – Läti liiga

8 - Mihkel Kirves (29 a, 200 cm) Jonava Hipocredit, Leedu meistriliiga

Rootsi koondis pühapäevaseks mänguks:



Tagamängijad

6 - Tobias Borg (32a, 184 cm) Palencia, Hispaania esiliiga

8 - Felix Terins (27a, 188 cm) Tizona, Hispaania esiliiga

12 - Ludvig Hakanson (29a, 187 cm) Joventut Badalona, Hispaania meistriliiga

19 - Melwin Pantzar (25a, 190 cm) Bilbao, Hispaania meistriliiga

77- Gustav Hansson (31a, 185 cm) Lulea, Rootsi meistriliiga

Ääremängijad

3 - Oskar Palmquist (25 a,203 cm), Boras, Rootsi meistriliiga

5 - Wilhelm Falk (22 a, 201 cm), UCAM Murcia, Hispaania meistriliiga

23 - Pierre Hampton (34 a, 201 cm) Norrköping, Rootsi meistriliiga

27 - Zaba Bangala (24 a, 201 cm) Kangoeroes Mecheleni, Belgia meistriliiga

Keskmängijad

2 - Adam Ramstedt (30 a, 210 cm) Göttingen, Saksamaa esiliiga

11 - Kenny Pohto (23 a, 211 cm) Kedainiai Nevežis, Leedu meistriliiga

16 - Nicholas Spires (31, 210 cm) Södertälje, Rootsi meistriliiga