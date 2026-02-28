Viga saanud Tassi asemel kaasati korvpallikoondisse Vene

Tass vigastas reedeses MM-valikmängus kolmanda veerandi alguses hüppeliigest ning peab paraku pühapäevase kohtumise kodupubliku ees vahele jätma, aga tema koha saab omale Siim-Sander Vene, kes on taastunud oma põlvevigastusest.

"Füüsiline vorm peaks enam-vähem olema, sain sunnitud puhkusel igalt poolt ravitud. Peaks olema täitsa okei. Selliseid mure- või valukohti väga palju pole," ütles ta ERR-ile enne reedest mängu. "Ühtepidi mingi tunne hakkab tulema, aga teistpidi väga säravat esitust pole olnud. Viimane gramm on veel minna, aga eks vaikselt tuleb ja üldine tunne on seal lähedal."

Eesti koondises teisi muudatusi ei tehtud, aga Tassi puudumisel puhast tsentrit polegi. Jõulisemad ääremehed nagu Kaspar Treier, Karl Johan Lips ja Kregor Hermet peavad korvi all natuke suurema rolli võtma. Abi pakuvad ääremehed Henri Drell, Sander Raieste, Mihkel Kirves, Janari Jõesaar ning Artur Konontšuk ning Vene. Tagamängijateks on Kristian Kullamäe, Kasper Suurorg ja Joonas Riisma.

Rootsi tegi võrreldes reedese mänguga samuti ühe muudatuse: esimeses mängus 17 minutit platsil veetnud Denzel Anderssoni asemel kaasati Oskar Palmquist, kes mängib Rootsi kõrgliigas Boros Basketis.

Eesti alustas novembris MM-valiksarja vägeva võiduga Sloveenia üle, aga pidi seejärel kodus Tšehhi paremust tunnistama. Reedene võit Rootsi üle tähendab, et eestlased kindlustaks pühapäeval võiduga edasipääsu valiksarja teise ringi.

ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab pühapäeval kell 18.30.