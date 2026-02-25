Järgmise taliolümpia korralduskomitee juht astus tagasi

2030. aasta Prantsuse Alpide taliolümpia korralduskomitee kinnitas, et senine tegevjuht Cyril Linette oma ametis ei jätka. Korralduskomitee esimees Edgar Grospironi sõnul ei jää see mängude korraldamisel takistuseks.

"Pühapäeval Milanos toimunud juhatuse koosolekul tunnustasid senise korralduskomitee tegevjuhi Cyril Linette'i ametist lahkumist," teatas korralduskomitee kolmapäeval. "See otsus peegeldab ühist soovi anda korralduskomiteele värske tõuge ning uuendatud juhtimine."

Järgmise taliolümpia korraldajad olid varasemalt tõdenud, et juhatuses oli suuri erimeelsusi ning hiljuti olid oma ametist lahkunud ka tegevdirektor Anne Murac, tasustamiskomitee juht Bertrand Meheut ja kommunikatsioonijuht Arthur Richer.

Prantsusmaa väljaanne Le Monde kirjutas veebruari alguses, et Meheuti lahkumisavalduses oli ta seadnud kahtluse alla korralduskomitee esimehe Edgar Grospironi oskused inimesi ja nii suuremahulist projekti juhtida. Nüüd jõudis järg tegevjuhi Linette'i juurde, kes oli samuti Grospironiga raksu läinud.

"Osapooled on jätkuvalt pühendunud 2030. aasta Prantsuse Alpide olümpia ja paralümpia edule," lisasid korraldajad kolmapäeval pressiteates. "Ühine prioriteet on seni tehtud töö jätkamine, et projekt valmis saaks."

L'Equipe ja Le Parisien kirjutasid samas, et Prantsusmaa president on andnud korralduskomiteele 15. märtsini aega toimiv struktuur paika panna. Väljaannetele teadaolevalt võib Prantsusmaa valitsus ise Grospironile asenduse leida.

2030. aasta olümpial toimuvad suusaalad mägedes olevates suusakeskustes ja -külades, teised alad viiakse aga Nizzasse. Uue kiiruisutamise areeni ehitamist aga plaani ei võeta, mistõttu saab neid võistlusi võõrustada kas Heerenveen või Torino. Võistluspaikade vahemeeda oleks seega veelgi suuremad kui äsja lõppenud Milano Cortina mängudel.

Võistluspaigad peavad saama paika juuli lõpuks.