Drelli ja Joventuti koostöö jätkub vähemalt suveni

Henri Drell.
Henri Drell. Autor/allikas: FIBA
Hispaania korvpalliklubi Badalona Joventut teatas esmaspäeval, et on sõlminud Eesti koondislase Henri Drelliga hooaja lõpuni kehtiva lepingupikenduse.

Drell liitus klubiga septembris ning sõlmis esialgu lepingu kaheks kuuks, kuid novembris pikendati lepingut veel kahe kuu võrra. Esmaspäeval kirjutas Badalona klubi oma kodulehel, et nüüd kasutati Drelli lepingusse pandud klauslit, millega pikenes eestlase leping kuni 30. juunini.

"Eestlane on gruppi ideaalselt sulandunud ja ta lõpetab hooaja klubi juures," teatas Badalona meeskond. "Drell on esindanud Joventuti 22 ametlikus mängus ja on näidanud Hispaania kõrgliigas karjääri parimat mängu. Tänu tema mitmekülgsusele saab ta mängida nii kolme kui nelja peal."

25-aastane ääremängija on sel hooajal Hispaania kõrgliigas käinud platsil 16 mängus ning kogunud keskmiselt 11,3 minutiga 4,2 punkti ja 1,8 lauapalli. Kuues Meistrite liiga mängus on ta saanud keskmiselt mänguaega 14,8 minutit ning kogunud selle jooksul 7,8 silma ja 4,0 lauapalli.

Joventut on koduses kõrgliigas kümne võidu ja kuue kaotusega seitsmendal kohal, Drelli eelmine klubi Tenerife (9-7) jääb võidu kaugusele. Meistrite liigas teeniti esimeses ringis kuus järjestikust võitu, teises ringis minnakse K-grupis vastamisi Unicaja, Chaloni ja Würzburgiga. Badalona võõrustab ühtlasi Meistrite liiga finaalturniiri.

Järgmine mäng on kolmapäeval, kui Meistrite liigas võõrustatakse Chaloni. 25. jaanuaril minnakse koduses kõrgliigas vastamisi Baskoniaga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Durant tõusis kõigi aegade edetabelis iidol Nowitzkist mööda kuuendaks

