Drell tegi euromängus mitmekülgse esituse
Eesti korvpallikoondislane Henri Drell aitas koduklubi Badalona Joventuti Meistrite liiga vahegrupis suure võiduni.
Joventut võõrustas kolmapäeval Prantsusmaa klubi Chaloni. Võõrustaja haaras suure eduseisu juba avaveerandiga, mis võideti 22:10. Poolajaks oli vahe 20-punktiline (51:31). Teine poolaeg mängupilti muutust ei toonud ning Badalona võitis numbritega 107:75 (22:10, 29:21, 32:21, 24:23).
Drell sekkus mängu pingilt ja teenis kokku mänguaega 14 minutit, aga võttis sellest maksimumi, saades kirja üheksa punkti (kahesed 3/5, kolmesed 1/4, vabavisked 0/2), neli lauapalli, kolm resultatiivset söötu ja kolm vaheltlõiget.
Cameron Hunt kogus võitjate parimana 22 silma, Ricky Rubio panustas 14 punkti ja kolme korvisööduga.
K-vahegrupi teises vastasseisus alistas Malaga Unicaja kodusaalis Würzburgi 90:85 (24:19, 25:15, 18.23, 24:28). Joventut (1-0) kohtub Unicajaga (1-0) järgmisel kolmapäeval.
Toimetaja: Henrik Laever