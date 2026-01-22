Drell tegi euromängus mitmekülgse esituse

Joventut võõrustas kolmapäeval Prantsusmaa klubi Chaloni. Võõrustaja haaras suure eduseisu juba avaveerandiga, mis võideti 22:10. Poolajaks oli vahe 20-punktiline (51:31). Teine poolaeg mängupilti muutust ei toonud ning Badalona võitis numbritega 107:75 (22:10, 29:21, 32:21, 24:23).

Drell sekkus mängu pingilt ja teenis kokku mänguaega 14 minutit, aga võttis sellest maksimumi, saades kirja üheksa punkti (kahesed 3/5, kolmesed 1/4, vabavisked 0/2), neli lauapalli, kolm resultatiivset söötu ja kolm vaheltlõiget.

Cameron Hunt kogus võitjate parimana 22 silma, Ricky Rubio panustas 14 punkti ja kolme korvisööduga.

K-vahegrupi teises vastasseisus alistas Malaga Unicaja kodusaalis Würzburgi 90:85 (24:19, 25:15, 18.23, 24:28). Joventut (1-0) kohtub Unicajaga (1-0) järgmisel kolmapäeval.