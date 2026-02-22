X!

Talihärm kinnitati ROK-i sportlaskomisjoni liikmeks

Rahvusvahelise olümpiakomitee täitevkomitee kinnitas Milanos toimunud hääletusega laskesuusataja Johanna Talihärmi ROK-i liikmeks.

Esimese eestlasena valiti Johanna talihärm ROK-i sportlaskomisjoni neljapäeval, kui ta teenis 983 häält olümpiamängudel osalevatelt sportlastelt. Ametisse kinnitati ta pühapäeval pärast ROK-i täitevkomitee hääletust Milanos.

Hääletuse tulemuse kuulutas välja ROKi president Kirsty Coventry. "Miss Johanna! Meil on kokku 83 võimalikku häält. Nelja erapooletu hääle juures 79. Enamuse jaoks on vaja 40 häält. Poolt oli 77 ja vastu kaks. Õnnitlen!" teatas ta väljakuulutamisel.

Aplausi järel andis uueks ROK-i liikmeks valitud Talihärm ametivande. "Au on olla valitud ROK-i liikmeks. Aksepteerin täielikult vastutust, mida see amet kaasa toob. Luban teenida olümpialiikumist oma parimal moel. Austan olümpiahartat ja ROK-i otsuseid," sõnas Talihärm.

"Käitun alati sõltumatult kommerts- või poliitilistest huvidest, samuti rassilistest või religoossetest kaalutlustest. Täidan ROK-i eetikakoodeksit. Luban võidelda igasuguse diskrimineerimise vastu ja pühenduda ROK-i ja olümpialiikumise huvide levitamisele."

Talihärm valiti ROK-i sportlaskomisjoni kaheksaks aastaks.

Toimetaja: Siim Boikov

