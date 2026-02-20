Mistra naiskond alustas Balti liigat võiduga

Mistra naiskond alustas väga suure hooga ja võimsa kaitsega, mis andis neile 18. minutil lausa 11:2 eduseisu. Poolaja lõpus hakkasid leedukad teravamalt mängima ning jätkasid sama tempoga ka teisel poolajal. Mistra tegi mängu teise poole esimestel rünnakutel tehnilisi vigu, mida vastased kohe ära kasutasid.

Mistra sai taas hoo sisse teise poolaja 10. minutil, kuid mängu lõpp kujunes pingeliseks. Viimastel minutitel andis Cascada endast kõik, et skoori enda kasuks pöörata, kuid kohtumine kulmineerus siiski Mistra naiskonna 31:30 võiduga.

"Mul on närvid täiesti läbi," kommenteeris mängu Mistra parem sisemine Daniela Tuusis,. "Terve tiim on väga õnnelik selle ülitähtsa võidu üle."

Mängu parimateks valiti Leedu võistkonna kasuks 18 väravat visanud Alteja Ustilaite ja Mistra naistest Daniela Tuusis, kelle arvele kirjutati 13 väravat. Mistra resultatiivsemad olid veel Maarja Treiman 13 väravaga ning Gertu Jõhvikas ja Merili Heinla, kes aitasid võidule kaasa kuue tabamusega.

Laupäeval kohtub Mistra Läti klubi SK Latgolsiga ja pühapäeval asuvad naised võitlusse Kaunase Žalgirisega. "Järgmisteks mängudeks peame parendama kaitset ja aktiivsemalt vastu minema ning kindlasti võiks olla vähem pallikaotusi," lisas Tuusis.