Kaljulaid: ei saa aru, kuidas tagasihoidlik kiiver on poliitiline akt

27-aastane Heraskevõtš kandis taliolümpiamängude treeningul kiivrit, millel oli kujutatud sõjas hukkunud Ukraina sportlased. Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) hoiatas sportlast, sest ROK-i põhikirjas on kirjas, et olümpial ei ole lubatud teha poliitilisi avaldusi. Järgmine päev kandis 27-aastane ukrainlane aga kiivrit uuesti.

Seejärel käis temaga rääkimas ROK-i president Kirsty Coventry, kelle sõnul aga kompromissini ei jõutud ja ukrainlane sai olümpiamängudelt disklahvi ning pidi olümpiakülast lahkuma.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles pärast ROK-i otsust, et on oma sportlase üle uhke. Otsuse Heraskevõtš olümpialt koju saata mõistis hukka ka Eesti Olümpiakomitee (EOK), mille president Kersti Kaljulaid juhtis reedel Münchenis toimunud õhtusööki.

"Kui Milanos ei tohi poliitilisi seisukohti võtta, siis Münchenis kindlasti tohib," kirjutas Kaljulaid ühismeedias. "Sellepärast kutsusime olümpialt diskvalifitseeritud skeletonisõitja Vladõslav Heraskevõtši Münchenisse Ukraina õhtusöögile, mida mul oli au [Yalta European Strategy] palvel modereerida."

"Ikka ei saa aru, kuidas selline tagasihoidlik kiiver hallvalgete piltidega saab olla poliitiline akt. Veider tõlgendus reeglitest. Pildid kiivritel on väga levinud, isegi lipud.... Miks ROK nii otsustas, ei tea, aga Ukraina sõnum sai Münchenis sellest ainult jõudu juurde," lisas Kaljulaid.