Zelenski: julgus on väärt rohkem kui ükski medal

Heraskevõtš kandis Cortinas treeningul kiivrit, millel olid pildid Venemaa agressioonisõjas hukkunud Ukraina sportlastest. Teisipäeval tegi ROK ukrainlasele hoiatuse, sest ROK-i põhikirjas on kirjas, et olümpial ei ole lubatud teha poliitilisi avaldusi. Kolmapäevasel treeningul kandis 27-aastane ukrainlane aga kiivrit uuesti.

Neljapäeva hommikul käis temaga rääkimas ka ROK-i president Kirsty Coventry, kelle sõnul aga kompromissini ei jõutud ja ukrainlane sai olümpiamängudelt disklahvi ning pidi olümpiakülast lahkuma.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski tegi seepeale sotsiaalmeediasse postituse, milles ütles, et olümpialiikumine peaks sõdu lõpetama. "Kahjuks tõestab rahvusvahelise olümpiakomitee otsus Vladõslav Heraskevõtš diskvalifitseerida vastupidist," kirjutas president. "Olümpia põhimõtted põhinevad õiglusel ja rahu toetamisel."

Zelenski tänas oma riigi sportlast. "Tema kiiver, millel on kujutatud langenud Ukraina sportlased, mälestab neid. See on meeldetuletus tervele maailmale, mis on Venemaa sissetungi ja iseseisvuse eest võitlemise hind."

"Just Venemaa on pidevalt olümpiamängude põhimõtteid rikkunud, kasutades olümpiaperioodi sõja pidamiseks. 2008. aastal oli selleks sõda Gruusias, 2014. aastal Krimmi okupeerimine ja 2022. aastal sissetung Ukrainasse," lisas Zelenski. "Ja nüüd, 2026. aastal, on nad hoolimata korduvatest üleskutsetest relvarahuks suurendanud rünnakuid meie energiataristu ja rahva pihta."

"Venemaa on alates sissetungi algusest tapnud 660 Ukraina sportlast ja treenerit. Sajad sportlased ei saa enam kunagi olümpiamängudel osaleda ja ometi on 13 venelast hetkel Itaalias olümpiamängudel võistlemas. Nad võistlevad "neutraalse" lipu all, toetades ise samal ajal Venemaa sissetungi ja meie alade okupeerimist. Just nemad väärivad disklahvi."

"Oleme uhked Vladõslavi ja tema tegude üle. Julgus on väärt rohkem kui ükski medal," lõpetas Zelenski.

