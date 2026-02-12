X!

ROK ei luba Ukraina skeletonisõitjal olümpial võistelda

Vladõslav Heraskevõtš ja tema kiiver.
Vladõslav Heraskevõtš ja tema kiiver. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Rahvusvaheline olümpiakomitee ei luba Ukraina skeletonisõitjal Vladõslav Heraskevõtšil Milano Cortina taliolümpiamängudel võistelda.

Avatseremoonial Ukraina lippu kandnud skeletonisõitja osales Cortinas esmaspäevasel treeningul kiivriga, millel olid pildid Venemaa agressioonisõjas hukkunud Ukraina sportlastest.

ROK andis teisipäeval Heraskevõtšile hoiatuse kõnealust kiivrit rohkem mitte kanda, sest see läks vastuollu ROK-i põhikirja artikkel 50.2-ga, mis sätestab, et OM-il ei ole lubatud teha poliitilisi avaldusi, aga kolmapäevasel treeningul oli ukrainlane sama kiivriga rajal.

Neljapäeva hommikul külastas sportlast ROK-i president Kirsty Coventry, kes üritas Heraskevõtšiga kompromissi leida, kuid tulutult. "ROK väga soovis, et Heraskevõts võistleks, mistõttu istus ROK temaga maha, et leida kõige sobivam viis, kuidas ta saaks mälestada oma kaasmaalasi, kes kaotasid elu Venemaa sissetungi tõttu," seisis ROK-i pressiteates.

BBC kirjutab, et sportlasele pakuti võimalust kanda võistluse ajal musta leinalindiga käepaela ning võimalust näidata oma kiivrit meediaalas, pressikonverentsidel ja sotsiaalmeedias, aga mitte võistluste ajal.

Kuna Heraskevõtš ei jõudnud ROK-iga kokkuleppeni, siis tühistati tema olümpiamängude akrediteering ning ukrainlane peab olümpiakülast lahkuma esimesel võimalusel.

"Mul on seda olukorda raske sõnadesse panna. Tunnen sisemist tühjust," ütles Heraskevõtš neljapäeval The Guardiani vahendusel, lisades, et kavatseb järgmise sammuna pöörduda Rahvusvahelise spordiarbitraaži (CAS) poole.

Toimetaja: Henrik Laever

