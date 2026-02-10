X!

Ukraina skeletonisõitjal keelati kanda hukkunud sportlasi kujutavat kiivrit

Vladõslav Heraskevõtš Milano Cortina OM-i treeningul
Vladõslav Heraskevõtš Milano Cortina OM-i treeningul Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Rahvusvaheline olümpiakomitee keelas Ukraina skeletonisõtijal Vladõslav Heraskevõtšil Milano Cortina OM-il võisteldes kasutada kiivrit, millel on kujutatud sõjas hukkunud Ukraina sportlased.

27-aastane Heraskevõtš näitas Pekingi olümpiamängudel telekaameratele Ukraina lipuvärvides paberile trükitud sõnumit "No War in Ukraine" ehk "Ei sõjale Ukrainas". ROK-i põhikirjas on poliitlise sisuga sõnumid OM-il keelatud, aga toona tegi ROK ukrainlasele erandi, öeldes, et kuna sõnum kutsus üles üldisele rahule, ei saa ta ka karistada.

Milano Cortina mängude avatseremoonial Ukraina lippu kandnud skeletonisõitja osales Cortinas treeningul kiivriga, millel on pildid Venemaa agressioonisõjas hukkunud Ukraina sportlastest. Seekord ROK aga Heraskevõtšile õigust ei andnud.

"ROK mõistab täielikult sportlaste soovi selles konfliktis hukkunud sõpru mälestada. Ta on seda treeningul teinud ja oma tundeid ka sotsiaalmeedias avaldanud, aga see kiiver läheb reeglitega vastuollu," sõnas ROK-i pressiesindaja Mark Adams teisipäevasel pressikonverentsil. Adams lisas, et Heraskevõtšile lubati selle asemel võistelda musta leinalindiga käsivarre ümber.

Heraskevõtši kiivril on Reutersi sõnul kujutatud teismeline tõstja Alina Perehudova, poksija Pavlo Ištšenko, hokimängija Oleksi Loginov, vettehüppaja Mõkõta Kozubenko, laskja Oleksi Habarov, tantsija Daria Kurdel ja näitleja Ivan Kononenko.

"Tõde ei saa olla ebamugav, kohatu ega politiiline demonstratsioon. See on meeldetuletus kogu maailmale, milline on praegune Venemaa," sõnas sotsiaalmeedias Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Toimetaja: Anders Nõmm

