EOK mõistis Ukraina skeletonisõitja diskvalifitseerimise hukka

Heraskevych kandis Milano Cortina taliolümpiamängude treeningul kiivrit, millele olid kujutatud Ukraina sõjas hukkunud sportlaste pildid.

Kuna Heraskevych ei olnud nõus kiivrist loobuma, diskvalifitseeriti ta enne võistlust.

"Austame olümpiaharta eesmärki kaitsta olümpiamänge ja sportlasi poliitiliste mõjude eest ning tagada kõigile osalejatele võrdsed tingimused. Samas on tõlgendus, mille kohaselt agressioonisõja ohvrite austamine on poliitiline sõnum, ekslik," ütles EOK peasekretär Kristo Tohver.

Tohver rõhutas, et küsimus ei ole reeglites, vaid väärtustes, mida endas kanname.

"Olümpialiikumise alus on väärikus ja inimlikkus. Ukraina skeletonisõitja eemaldamine mängudelt on nende põhimõtetega vastuolus – hukkunud kaaslaste mälestamine ei ole poliitiline akt, vaid elementaarne inimlikkus," ütles EOK president Kersti Kaljulaid.

"Ukraina välisministeeriumi andmetel on sõjas langenud üle 650 Ukraina sportlase. See ei ole pelgalt number – see on sadu katkenud elusid ja unistusi. On kurb, et maailmas, kus me elame, võib oma kaasmaalaste leinamist käsitleda poliitilise aktsioonina. Lein ei ole propaganda. Meie roll on hoida elus nende mälestus, kelle hääl on sõjas vaikima sunnitud," lisas Tohver.

"Oleme Rahvusvahelise Olümpiakomiteega pidevas diskussioonis. Viimane kohtumine toimus sellel nädalal ühiselt teiste Balti Olümpiakomiteedega ning nõuame ROK-ilt selgitust nende otsusele. Nii juriidiliselt kui moraalselt," kinnitas peasekretär.

Paljud kiivril kujutatud inimesed olid sportlased, nende seas kikkpoksi Euroopa meister Karyna Bakhur, teismeline tõstja Alina Perehudova, noorte olümpiamängudel osalenud laskesuusataja Jevhen Malyshev ning jäähokimängija Oleksiy Loginov.

Olümpiaharta sätestab, et olümpiamängude võistluspaikades ei ole lubatud mingisugune demonstratsioon ega poliitiline, usuline või rassiline propaganda. Rahvusvahelise Olümpiakomitee hinnangul sisaldas sportlase kiiver poliitilist sõnumit.