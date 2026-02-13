Eesti sulgpallinaiskond pidi tunnistama ka favoriit Taani paremust

Esimeses üksikmängus kaotas Kristin Kuuba maailma edetabelis 18. kohta hoidvale Line Kjärsfeldtile 17:21, 17:21. Teises jäi Helis Pajuste alla maailma 26. numbrile Line Christophersenile 9:21, 7:21.

Taani tagas üldvõidu kolmanda üksikmängu järel, kui Catlyn Kruus kaotas Amalie Schulzile 10:21, 11:21 ja tagas alagrupi võidu ja koha poolfinaalis.

Järgnenud paarismängudes sai aga kaks võitu Eesti: Kuuba ja Helina Rüütel alistasid Julie Jakobseni ja Amalie Kudski 21:17, 15:21, 21:19 ning Kruus ja Ramona Üprus said jagu Kathrine Wangist ja Mette Wergest 21:19, 13:21, 21:17.

Eesti naiskond kaotas seega finaalturniiril kõik kolm matši: esimeses jäädi alla Saksamaale 2:3 ja teises Ukrainale 1:4.