Omaanis head taset näidanud Mihkels ootab põnevusega AÜE velotuuri

Jalgrattasport
Madis Mihkels
Madis Mihkels Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgrattasport

Grupisõidu Eesti meister Madis Mihkels (EF Education – EasyPost) lõpetas Omaani velotuuri (UCI 2.Pro) üldarvestuses 90. kohal, kuid olid neljandal etapil väga lähedal võidule.

Mihkels pälvis 155,9-kilomeetrisel finaaletapil 68. koha, jäädes mäe otsas lõppenud võistluspäeval parimale, itaallasele Christian Scaronile (XDS Astana Team; 3:23.19) alla seitsme minuti ja 12 sekundiga. Scaroni edestas finišis kolme sekundiga tiimikaaslast Cristian Rodriguezt ja kuue sekundiga austraallast Luke Plappi (Team Jayco AlUla), vahendab ejl.ee.

Velotuuri üldarvestuses võidutses samuti Scaroni. Viimase etapiga kindlustas endale teise koha Rodriguez (+0.24) ja kolmanda koha inglane Adam Yates (UAE Team Emirates – XRG; +0.44). Mihkels (+27.38) oli üldarvestuses 90.

Eestlane näitas seejuures kogu velotuuri vältel head vormi. Eriti kahju on neljandast etapist, kus Mihkels oli väga lähedal etapivõidule, kuid ta suruti rajapiiretesse, mille järel tuli leppida 11. kohaga.

Samas kinnitas eestlane, et vorm on hea ja ta ootab põnevusega 16. veebruaril algavat Araabia Ühendemiraatide velotuuri (UCI 2.UWT).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

