Anett Liisa Parts võitis noorte EM-il kolmanda kuldmedali

Parts läbis raja ajaga 49.52. Veel viis minutit enne finišit võistlust juhtinud rootslanna Sigrid Ohlsson tegi eelviimasesse kontrollpunkti 50 sekundit aeglasema teevaliku ning langes sellega teiseks. Finišis kaotas ta Partisile 33 sekundit. Pronksmedali võitis Anna Hauser Austriast, kaotusega 2.03.

Parts jäi oma esitusega väga rahule ning rõhutas, et seekord mängisid otsustavat rolli nii kiire suusatamine kui ka õiged teevalikud. "Tegin küll paar vale teevalikut, kuid õnneks oli lõpuosa väga füüsiline, kus sain kiiresti suusatada. Tänu sellele sain vist ka esikoha. Rajal nägin, et sõitsin rootslasega üsna võrdselt, kuigi ta tegi raja jooksul mitmeid paremaid orienteerumisvalikuid. Väga raske võistlus oli, aga enesetunne oli hea ja sain kõik endast anda. Pärast kolme võistluspäeva oli väsimus juba suur. Suusad olid väga head, mis aitas võidule kaasa," rääkis Parts.

Teiste eestlastest oli Gerlin Lipp 19. (+19.17), Käti Kudre 22. (+24.22), Helena Hakk 25. (+26.17) ja Marta Mälberg 29. (+32.30).

Noormeeste vanuseklassis läks kaksikvõit Soome. Võistluste neljanda kulla võitis Kasper Ekonoja ajaga 44.35, teiseks tuli Veeti Viippola (+1.58) ja kolmandaks rootslane Gustav Eggoy Markhester (+2.12).

Eestlastest oli parim Andreas Aus, kes saavutas 14. koha (+14.15). Tema järel lõpetas Henri Kersna (+15.25), Aksel Markus Hallik sai 17. koha (+17.08) ja Morten Mõttus 21. koha (+19.21).

Samas paigas toimuvatel juunioride maailmameistrivõistlustel oli tavarajal parim eestlane Mareli Vaher, saavutades üheksanda koha (+12.27). Oma selle aasta kolmanda juunioride MM-i kulla võitis rootslanna Minna Turesson ajaga 1.15.25, edestades ülekaalukalt soomlanna Johanna Naskalit (+2.29). Pronksi võitis rootslanna Maja Lundholm, kaotusega 3.32.

Meesjuunioride klassis oli eestlastest parim Kerto Kaasiku, kes lõpetas 23. kohal, kaotades võitjale 14.12. Kolmanda juunioride MM kulla võitis soomlane Joona Hirvilahti (1.13.43), talle järgesid vaid 11- ja 16-sekundilise kaotusega tšehhid David Elleder ja Filip Mairich. Kennet Keerberg pälvis 27. (+18.58) ja Erik Kersna 31. koha (+27.10).