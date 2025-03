Anett Liisa Parts tuli suusaorienteerumises noorte Euroopa meistriks

10,4-kilomeetri pikkune tavarada sõideti eraldistardist. Võit tuli Eesti neiule väga tasavägises võistluses päev varem lühirajal võitjaks tulnud rootslanna Iris Bergkvistiga. Parts läks võistlust juhtima kolmandas kontrollpunktis, kui sõidetud oli pisut üle 18 minuti. Sealt edasi ei loovutanud ta hetkeski liidrikohta, kuid vahe teda jälitava Bergkvistiga püsis kogu aeg paarikümne sekundi piires. Finišis oli Partsi võidutulemuseks 41.33 ja edu hõbeda teeninud Bergkvisti ees 23 sekundit. Pronksi pälvis šveitslanna Lotta Marit Lüthi, kes kaotas võitjale 1.25.

Teistest Eesti neidudest oli Käti Kudre 23. (+16.27) ja Grete Johanna Korb 27. (+17.57).

"Emotsioonid on mul praegu nii üleval, et esialgu on oma võitu isegi raske uskuda. Rada oli mulle väga sobiv – oli kaks väga pikka etappi, kus sain laiadel suusaradadel täie jõuga sõita ja nägin ka, et teised olid minust aeglasemad. Siis jälle tulid vahelduseks tihedat kaardilugemist nõudvad etapid, kus sain käsi-jalgu puhata," kirjeldas Parts. "Olin täna seadnud endale eesmärgi tulla kahe parema hulka ja sain lõpuks kauaoodatud kulla. Nüüd tuleb järgmisel aastal rohkem kulda võita."

Eesti noormeestest oli 17. kohaga parim Henri Kersna, kes kaotas 12,1-kilomeetrisel rajal ajaga 41.05 võitjaks tulnud soomlasele Niklas Hirvilahtile 9.44. Aksel Markus Hallik oli 19. (+10.09) ja Audun Palo 27. (+22.14).