Parts tuli suusaorienteerumises kahekordseks noorte Euroopa meistriks

Rootsis Luleas toimuvatel suusaorienteerumise noorte Euroopa meistrivõistlustel võitis Anett Liisa Parts kuldmedali nii sprindis kui ka lühirajal.

Reedel toimunud sprindivõistluses järgnes eestlannale kümnesekundilise kaotusega lätlanna Liene Riekstina, pronksi sai kaela rootslanna Ebba Frendelius (+0.53).

Laupäevases ühisstardiga lühirajavõistlusel oli Partsi võit veenev. Ta läbis 7,5 km pikkuse distantsi ajaga 30.32 ja edestas taas hõbedale tulnud Riekstinat kolme minuti ja 13 sekundiga. Pronksmedali pälvinud tšehhitar Pavlina Salabova kaotas neli minutit ja 59 sekundit.

Parts sõnas finišis, et lühiraja võistlus läks tal palju paremini kui sprint. "Täna oli mul enesekindlust kõvasti rohkem ja seda eriti raja tehnilistes kitsaste suusaradadega osades. Stardist läksime kohe uuel alale, kus eile ei võistelnud ja sõitsin seal väga kontrollitult. Nägin, et teised ees keerasid valele poole, aga mina suutsin teha oma asja ja lõpetasingi avaringi teisena, lätlanna oli kohe mu ees. Teise ringi alguses oli vaja pikalt laial suusarajal sõita ja seal panin täiega teistel eest ära," selgitas Parts.

Samuti kiitis Parts ühisstardist võistluse formaati. "Oli lausa kahju, et pidin raja teises pooles nii palju üksi sõitma," tunnistas ta rõõmsalt, kuid lisas, et teiselt poolt oli see ka hea, sest keegi ei olnud tema sooritust segamas.

Noorte tiitlivõistlused Luleas jätkuvad pühapäeval teatesõitudega.

Samas paigas toimuval MK-etapil tegi laupäeval ühisstardist lühirajal oma elu sõidu Olle Ilmar Jaama, kes lõpetas kuuendana meeste absoluutarvestuses ning sai U-23 arvestuses teise koha.

"Minu elu sõit! Füüsiliselt oli tunne hea ning ka tehniliselt vist täiesti ideaalne sõit," kommenteeris Jaama finišis. "Suurema osa rajast sõitsin üksi, aeg-ajalt olid teistesse hajutusse läinud võistlejad ümberringi, aga need ei seganud. Enam paremaks vist täna poleks saanud minna. Võtsin kõik, mis võtta sai! Üle ootuste tulemus. Väga-väga rahul."

Naiste võistlusel lõpetas Doris Kudre 18. positsioonil. "Oli väga tehniline ja üsna keeruline rada. Tehti palju lõikeid. Pärast liidergrupist mahajäämist ebaõnnestunud lõike ja kontrollpunktist möödasõidu tõttu jäin üksi enda sõitu tegema. Oli kehv võistlus, aga 18. kohaga pean leppima," tõdes ta.