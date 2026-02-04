Vahetustehingud NBA-s: Harden saadeti Clevelandi, Utah hankis lisajõudu Memphisest

Korvpalliliigas NBA saabub Eesti aja järgi neljapäeva õhtul vahetustehingute lõpptähtaeg ning mitmed meeskonnad on juba jõudnud omavahel kokkuleppeni.

Kõige nimekamad mehed, kes ööl vastu kolmapäeva klubi vahetasid olid 2018. aasta liiga kõige väärtuslikum mängija James Harden ja 2023. aasta liiga parim kaitsemängija Jaren Jackson Jr.

36-aastane Harden, kes on tänavusel hooajal Los Angeles Clippersi särgis visanud keskmiselt 25,4 punkti, hakkab edaspidi mängima Cleveland Cavaliersi eest, kes saatis vastutasuks Clippersile kahel korral tähtede mängul osalenud tagamängija Darius Garlandi ja ühe teise ringi draftivaliku.

Utah Jazz tõi soomlase Lauri Markkaneni kõrvale 26-aastase Jaren Jackson Jr.-i. Selleks pidi Jazz Memphis Grizzliesele loovutama Walter Clayton Jr.-i, Kyle Andersoni, Taylor Hendricksi, Georges Niangi ja kolm esimese ringi draftivalikut. Lisaks Jackson Jr.-ile sai Utah ka Jock Landale'i, John Konchari ja Vince Williams Jr.-i.

Chicago Bulls otsustas loobuda kahel korral tähtede mängule valitud 35-aastasest Nikola Vucevicist, kes saadeti koos teise ringi draftivalikuga Boston Celticsisse Anfernee Simonsi ja teise ringi draftivaliku eest.

Bulls oli osaline ka kolme meeskonna vahelises tehingus. Bulls sai Pistonsilt tagamängija Jaden Ivey ja Minnesota Timberwolvesilt tagamängija Mike Conley ning pidi Pistonsile loovutama Kevin Huerteri ja Dario Šarici, lisaks sai Pistons endale Timberwolvesi 2026. aasta esimese ringi draftivaliku.

Timberwolves ei saanud tehinguga ühtegi mängijat ega draftivalikut, kuid 38-aastase Conley lahkumine aitas neil ruumi teha võimalikuks tehinguks Milwaukee Bucksiga, kelle tähtmängija Giannis Antetokounmpo on huvilistele saadaval.

NBA vahetustehingute tähtaeg on Eesti aja järgi 5. veebruari õhtul kell 22.00.