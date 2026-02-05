X!

Dallas saatis Davise Washingtoni, Warriors tõi meeskonda Porzingise

Korvpall
Anthony Davis
Anthony Davis Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpall

Korvpalliliigas NBA on kätte jõudmas vahetustehingute tähtaeg ning viimased päevad pakuvad selle raames kuhjaga põnevust. Dallas Mavericks loobus Anthony Davise teenetest, Golden State Warriors tõi meeskonda Kristaps Porzingise.

Täpselt aasta aega tagasi meeskonna tähtmängija Luka Doncici palju kirgi kütnud vahetustehingu raames Los Angeles Lakersisse saatnud Dallas Mavericks jättis nüüd hüvasti ka sloveeni eest vastu saadud Anthony Davisega, kui vahetas ta Washington Wizardsisse. Dallas ehitab oma meeskonna suvise draft'i avavaliku Cooper Flaggi ümber ja annab endale Davise kallist lepingust loobumisega rohkem vabadust.

Lisaks kümnel korral NBA tähtede mängul osalenud Davisele liikusid Washingtoni Jaden Hardy, D'Angelo Russell ja Dante Exum, vastu saadi Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham, Marvin Bagley III ja viis draft'i valikuõigust. Ühtlasi tähendab see, et Davis ja Kyrie Irving veetsid Dallase särgis koos väljakul kokku vaid 25 minutit.

ESPN kirjutab ka, et Golden State Warriors on saatnud Jonathan Kuminga ja Buddy Hieldi Atlanta Hawksi Läti korvpallitähe Kristaps Porzingise vastu, mis tähendab ühtlasi, et Warriors on seega loobunud Giannis Antetokounmpo meeskonda toomisest. Porzingis mängis eelmisel hooajal Boston Celticsi eest 42 mängus ja on sel hooajal Hawksi eest platsile saanud 17 kohtumises.

Toimetaja: Anders Nõmm

