Laura Lizette Sander sõitis end hooaja avavõistlusel 15 parema sekka

Seejuures oli Sander peagrupi kõige kiirem. Järsul tõusul eest sõitnud 12-liikmelisele grupile ei saanud aga eestlanna järele sõita, sest seal olid kaks tema tiimikaaslast, norralanna Oda Aune Gissinger ja rootslanna Karin Söderqvist, kes finišeerisid vastavalt kolmandal ja viiendal kohal. Võistluse võitis itaallanna Arianna Fidanza (Laboral Kutxa – Fundacion Euskadi; 2:10.15), teine oli prantslanna Laura Asencio (Ma Petite Enterprise).

Peagrupp kaotas parimatele kahe minutiga. "Avastart läks väga hästi," võttis Sander võistluse kokku. "Teadsin enam-vähem vormi, sest töö on hästi sujunud. Ausalt öeldes ei oleks ma nagu vähemat oodanudki."

"Ma olen teistest natuke pikem ja seeläbi raskem, sestap on mul seal midagi väga raske teha, kui need väikesed ronijad hakkavad ründama," lisas Sander. "Jooksikute grupiga oli meil vahepeal väga väike vahe, aga ma ei saanud initsiatiivi enda peale võtta."

Esmaspäeval lendab Sander Araabia Ühendemiraatidesse, kus on ees ootamas World Touri tasemel AÜE velotuur. "Ootan seda võistlust juba väga. Ma päris sprinter ei ole, aga usun, et ka seal võib hästi minna, sest tunne on hetkel hea," lisas Sander.

Lisaks Sandrile stardib AÜE velotuuril tema eestlannast tiimikaaslane Aidi Gerde Tuisk.