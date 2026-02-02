X!

Laura Lizette Sander sõitis end hooaja avavõistlusel 15 parema sekka

Jalgrattasport
Laura Lizette Sander
Laura Lizette Sander Autor/allikas: Ricardo Esteve/Rik
Jalgrattasport

Pühapäeval Hispaanias sõidetud ühepäevavõistlusel Pionera Race-SCV (UCI 1.1; 72 km) pälvis Laura Lizette Sander (Hitec Products – Fluid Control) 13. koha.

Seejuures oli Sander peagrupi kõige kiirem. Järsul tõusul eest sõitnud 12-liikmelisele grupile ei saanud aga eestlanna järele sõita, sest seal olid kaks tema tiimikaaslast, norralanna Oda Aune Gissinger ja rootslanna Karin Söderqvist, kes finišeerisid vastavalt kolmandal ja viiendal kohal. Võistluse võitis itaallanna Arianna Fidanza (Laboral Kutxa – Fundacion Euskadi; 2:10.15), teine oli prantslanna Laura Asencio (Ma Petite Enterprise).

Peagrupp kaotas parimatele kahe minutiga. "Avastart läks väga hästi," võttis Sander võistluse kokku. "Teadsin enam-vähem vormi, sest töö on hästi sujunud. Ausalt öeldes ei oleks ma nagu vähemat oodanudki."

"Ma olen teistest natuke pikem ja seeläbi raskem, sestap on mul seal midagi väga raske teha, kui need väikesed ronijad hakkavad ründama," lisas Sander. "Jooksikute grupiga oli meil vahepeal väga väike vahe, aga ma ei saanud initsiatiivi enda peale võtta."

Esmaspäeval lendab Sander Araabia Ühendemiraatidesse, kus on ees ootamas World Touri tasemel AÜE velotuur. "Ootan seda võistlust juba väga. Ma päris sprinter ei ole, aga usun, et ka seal võib hästi minna, sest tunne on hetkel hea," lisas Sander.

Lisaks Sandrile stardib AÜE velotuuril tema eestlannast tiimikaaslane Aidi Gerde Tuisk.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

jalgrattauudised

14:21

Laura Lizette Sander sõitis end hooaja avavõistlusel 15 parema sekka

31.01

Rang pälvis cyclo-crossi MM-il 39. koha

29.01

Eesti noorrattur liitus Prantsusmaa tiimiga

27.01

Taaramäe võitis Sharjahi velotuuri

26.01

Taaramäe tiim tegi mägietapil head tööd ja eestlane jätkab liidrisärgis

26.01

Hooaja esimese velotuuri võitis Jay Vine, lähim jälitaja kukkus raskelt

26.01

Rang pälvis cyclo-cross'i MK-sarja finaaletapil koha viiendas kümnes

25.01

Taaramäe kasvatas Sharjahis konkurentide ees vahet

25.01

Pikk soolosõit tõi Taaramäele AÜE-s etapivõidu ja kergitas ta üldliidriks

24.01

India velotuuri finaaletapp lõppes Räime jaoks õnnetult, Taaramäe avas hooaja

22.01

Kolmas võistluspäev ei toonud Quick Pro Teamile Indias edu

20.01

Quick Pro Teami rattur kerkis Indias teiseks

20.01

Eesti naisjuunior Gisele Rang debüteeris cyclo-cross'i MK-sarjas

20.01

Maanteeprofid kuulutasid hooaja alanuks

19.01

Meier lõpetas Portugali mitmepäevasõidu kuuendana

19.01

Madis Mihkels tänavu ilmselt suurtuuril ei osale

17.01

Meier jätkas Portugalis vihmasajus peetud teisel etapil seitsmendana

16.01

Maaris Meier alustas Portugalis hooaega seitsmenda kohaga

14.01

Ebrase kodutiim esitles ametlikult uut koosseisu ja võistlusvarustust

08.01

Eesti Jalgratturite Liit sai uue peasekretäri

sport.err.ee uudised

14:21

Laura Lizette Sander sõitis end hooaja avavõistlusel 15 parema sekka

13:44

Hocker jättis Kerri New Yorgis lõpusirgel seljataha

13:10

Rooba sõlmis koduklubiga aastase lepingupikenduse

12:41

FOTOD | Sputnik võitis pingelise Kohtla-Järve derbi viimastel minutitel

12:07

Uuring: väsimus ja ajapuudus pidurdavad eestlase liikumise regulaarsust

11:32

Käit ja Thun võtsid järgmise vägeva skalbi

10:56

Vaher ja Enok näitasid Lapimaal head kiirust, Evans sai kindla võidu

10:21

Pistons teenis rekordilise võidu, Thunder alistas võõrsil Nuggetsi

09:49

Audentese SG kerkis Balti liiga viimase mänguga viiendaks

09:13

Hermet viskas Euroliiga klubile 18 punkti, Raieste tiim alistas Barcelona

08:36

Kaljuvere võttis Petrõkinalt Eesti juunioride rekordi

08:05

Jefimova lõpetas NCAA põhihooaja võiduga, Antoniak püstitas rekordi

01.02

FOTOD | Kurlingupaar saadeti OM-ile uue õnnetoova maskotiga Uuendatud

01.02

VIDEO | Tutvustame olümpiapaiku ja Eesti koondist

01.02

Rasmus Roosleht võitis Tallinnas rahvusvahelise mitmevõistluse Uuendatud

01.02

ETV spordisaade, 1. veebruar

01.02

11. voor tõi tabelisse selgust ja segadust

01.02

Õdede Kaasikute vorm on haigusest taastumise järel tõusuteel

01.02

Alusalu: suur osa meisterlikkusest tuleb sellest, et suudad jääda rahulikuks

01.02

Poolfinaali jõudnud Portugal ja Hispaania jätkavad kaotuseta

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo