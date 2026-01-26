X!

Rang pälvis cyclo-cross'i MK-sarja finaaletapil koha viiendas kümnes

Jalgrattasport
Gisele Rang (all vasakul)
Gisele Rang (all vasakul) Autor/allikas: Erakogu
Jalgrattasport

Cyclo-cross'i maailma karika sarja finaaletapp peeti Hollandis Hoogerheides, kus eestlanna Gisele Rang teenis naisjuunioride vanuseklassis 46. koha.

Naisjuunioride arvestuses olid kolm paremat itaallanna Giorgia Pellizotti (38.54), tšehhitar Barbora Bukovska (+0.08) ja šveitslanna Shana Huber (+0.18). Rang kaotas võitjale viis minutit ja 40 sekundit.

"Hoogerheide rada on meeletu kihutamine mööda põlde ja kõigil on hea hoog sees. Startisin seitsmendast reast ja ei saanud väga positsiooni parandada," rääkis Rang võistluse järel. "Sõidu teises pooles hakkasid konkurendid juba selg ees vastu tulema. Oleksin tahtnud mõned ringid veel sõita, sest siis oleksin saanud rohkem eesmärgi poole püüelda."

Eestlanna ootas oluliselt raskemaid ja mudasemaid tingimusi, mis oleksid talle paremini sobinud. "Samas oli see hea harjutus MM-iks," lisas Rang.

Teistes klassides võidutsesid hollandlane Mathieu van der Poel (ME), hollandlanna Puck Pieterse (NE), prantslane Aubin Sparfel (MU-23), briti rattur Zoe Backstedt (NU-23) ja prantslane Soren Bruyere Joumard (MJ).

Cyclo-cross'i maailmameistrivõistlused peetakse 30. jaanuarist 1. veebruarini Hollandis Hulstis.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

jalgrattauudised

08:08

Rang pälvis cyclo-cross'i MK-sarja finaaletapil koha viiendas kümnes

25.01

Taaramäe kasvatas Sharjahis konkurentide ees vahet

25.01

Pikk soolosõit tõi Taaramäele AÜE-s etapivõidu ja kergitas ta üldliidriks

24.01

India velotuuri finaaletapp lõppes Räime jaoks õnnetult, Taaramäe avas hooaja

22.01

Kolmas võistluspäev ei toonud Quick Pro Teamile Indias edu

20.01

Quick Pro Teami rattur kerkis Indias teiseks

20.01

Eesti naisjuunior Gisele Rang debüteeris cyclo-cross'i MK-sarjas

20.01

Maanteeprofid kuulutasid hooaja alanuks

19.01

Meier lõpetas Portugali mitmepäevasõidu kuuendana

19.01

Madis Mihkels tänavu ilmselt suurtuuril ei osale

17.01

Meier jätkas Portugalis vihmasajus peetud teisel etapil seitsmendana

16.01

Maaris Meier alustas Portugalis hooaega seitsmenda kohaga

14.01

Ebrase kodutiim esitles ametlikult uut koosseisu ja võistlusvarustust

08.01

Eesti Jalgratturite Liit sai uue peasekretäri

07.01

Mullu Girol võidutsenud Yates tõmbas karjäärile joone alla

30.12

Eestlastest on UCI edetabelis kõrgeimal kohal Mihkels ja Ebras

18.12

34-aastaselt profiks saanud Kannimäed ootab esimene velotuur uue tiimiga

16.12

Euroopa meister Kuldkepp startis Belgias tänu kihlveole tiimibossiga

11.12

Valitsev grupisõidu Eesti meister liitus Belgia suurtiimiga

11.12

Rekordilist võitu jahtiv Roglic jätab Tour'i vahele

sport.err.ee uudised

10:41

Armeenia saalijalgpallikoondis tegi riigi jalgpalliajalugu

10:17

Paltser Solbergi võidu kohta: see on väga-väga suur saavutus

09:32

Freimuth: hästi palju on toredaid inimesi, kes elavad kaasa ja toetavad seda pulli

08:08

Rang pälvis cyclo-cross'i MK-sarja finaaletapil koha viiendas kümnes

00:31

Eesti saalijalgpallikoondis ja Norra mängisid korduskohtumises viiki Uuendatud

25.01

Kõrvemaa suusamaraton kujunes tihedaks heitluseks, stardi andis Kilumets

25.01

Petrõkina ema: tundsin, et olen koos Niinaga jääl

25.01

Mart Markus: Liivi põhiala ei olegi enam 1000 meetrit

25.01

Jaapan teenis lennumäe võistkonnavõistluses ajaloolise MM-tiitli

25.01

ETV spordisaade, 25. jaanuar

25.01

Eestlaste klubide duellis jäid peale Vene ja Šiauliai

25.01

Jürgenson: suures plaanis õnnestunud üritus

25.01

Manchester United andis Arsenalile hooaja kolmanda kaotuse

25.01

Pikalt nulli hoidnud Flora murdus AIK-i vastu viimastel minutitel

25.01

Simon jäi pingelises lõpplahenduses peale, Ermits 19. Uuendatud

25.01

Pärnu ja Võru Barrus teenisid Läti klubide vastu punktilisa

25.01

Käit lõi Šveitsi kõrgliigas oma esimese värava

25.01

Taaramäe kasvatas Sharjahis konkurentide ees vahet

25.01

Shiffrin kindlustas olümpiamängudeks slaalomi kristallgloobuse

25.01

Lembitu Kuuse nimelise stipendiumi sai ERR-i spordireporter Juhan Kilumets

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo