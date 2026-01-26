Rang pälvis cyclo-cross'i MK-sarja finaaletapil koha viiendas kümnes

Naisjuunioride arvestuses olid kolm paremat itaallanna Giorgia Pellizotti (38.54), tšehhitar Barbora Bukovska (+0.08) ja šveitslanna Shana Huber (+0.18). Rang kaotas võitjale viis minutit ja 40 sekundit.

"Hoogerheide rada on meeletu kihutamine mööda põlde ja kõigil on hea hoog sees. Startisin seitsmendast reast ja ei saanud väga positsiooni parandada," rääkis Rang võistluse järel. "Sõidu teises pooles hakkasid konkurendid juba selg ees vastu tulema. Oleksin tahtnud mõned ringid veel sõita, sest siis oleksin saanud rohkem eesmärgi poole püüelda."

Eestlanna ootas oluliselt raskemaid ja mudasemaid tingimusi, mis oleksid talle paremini sobinud. "Samas oli see hea harjutus MM-iks," lisas Rang.

Teistes klassides võidutsesid hollandlane Mathieu van der Poel (ME), hollandlanna Puck Pieterse (NE), prantslane Aubin Sparfel (MU-23), briti rattur Zoe Backstedt (NU-23) ja prantslane Soren Bruyere Joumard (MJ).

Cyclo-cross'i maailmameistrivõistlused peetakse 30. jaanuarist 1. veebruarini Hollandis Hulstis.