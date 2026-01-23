Spordimuuseum avas olümpia eel taliolümpia rõivaste näituse

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis avati olümpiarõivaste näitus "Heas vormis taliolümpiale!", mis tutvustab Eesti olümpiakollektsioonide kujunemislugu ja teekonda kogu meie taasiseseisvumise järgse perioodi vältel.

Väljapanekul saavad külastajad tutvuda kümne erineva taliolümpiakollektsiooniga, mille loojateks on olnud nii eestimaised firmad ja moeloojad kui ka rahvusvahelised rõivabrändid. Eksponeeritud riietel saab lähemalt näha ja uurida, kuidas peegelduvad erinevad ajastud ning kuidas on olümpiarõivaste kaudu püütud rahvuslikke motiive ja identiteeti edasi anda.

Spordimuuseumi kuraator Rait Männik sõnas, et olümpiariietust analüüsitakse, hinnatakse, võrreldakse, kritiseeritakse ning mäletatakse veel aastakümneid hiljem. "Delegatsiooni rõivastus on visuaalne visiitkaart maailmale ja ka ühtlasi pehme diplomaatia vorm, mis toob esile rahvusliku disainikultuuri ja ütleb, kes me oleme, kust me tuleme, kuidas me tahame, et meid nähtaks. Just rõivastel olevate lipuvärvide ja riiklike sümbolite tõttu kannab rahvuskoondise esindusriietus ka märksa sügavamat tähendust kui pelgalt rõivas," ütles Männik.

"Heas vormis taliolümpiale!" väljapanek jääb külastajatele avatuks kuni märtsi lõpuni muuseumi 0-korrusel. Lisaks näitusele toovad peagi algavad taliolümpiamängud veel tegevusi spordimuuseumisse. Näiteks on alates 6. veebruarist võimalik muuseumi fuajees näha otseülekandeid Milano Cortinast, proovida erinevaid talispordialasid põnevas võtmes ning kaasa lüüa olümpia- ja paralümpia teemalistes mängudes.

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum on Baltimaade suurim spordimuuseum Tartu peatänaval. Tegu on Euroopa ühe kaasaegsema spordimuuseumiga, kus saab panna end proovile erinevatel spordialadel ja seeläbi tutvuda Eesti spordi ajalooga. Lisaks on spordimuuseum