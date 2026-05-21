X!

Spordimuuseum ja ArtDepoo avavad koos sporditeemalise kunstinäituse

Varia
Sporditeemaline kunstinäitus ArtDepoo galeriis.
Sporditeemaline kunstinäitus ArtDepoo galeriis. Autor/allikas: Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum
Varia

Neljapäeval avatakse ArtDepoos koostöös Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumiga kunstinäitus "Tõusud ja mõõnad", mis vaatleb, kuidas sportlast, treeningut, võistlust ja keha on kujutatud Eesti kunstis 20. sajandi algusest tänapäevani.

Spordimuuseumi ja ArtDepoo koostöös sündinud näitus toob kokku eri ajastute kunstiteosed ja museaalid, et vaadata sporti mitte ainult saavutuste, rekordite ja võitude kaudu, vaid ka inimliku pingutuse, keha kujutamise ja ühiskondlike ideaalide peegeldusena. Kokku on väljapanekul väljas 55 sporditeemalist teost.

"20. sajandi esimeses pooles püüdis rahvusvaheline spordiliikumine viia kunsti ja spordi tippsaavutused suurvõistlustele kokku, üle 30 aasta olid kunstikonkursid ametlik osa olümpiamängudest. Tänasel päeval on hea meel, kui kaks valdkonda galeriis taas kohtuvad," sõnas spordimuuseumi peavarahoidja Kaarel Antons.

"Näitus paneb meid kindlasti ka küsima, milliseid väärtusi sport kannab, milliseid kehasid ja hoiakuid see esile tõstab ning kuidas need tähendused on ajas muutunud," märkis ArtDepoo galerist ja näituse kuraator Eneli Luiga.

Näitusel on esindatud järgmised kunstnikud: Kaido Ole, Laurentsius, August Künnapu, Vilen Künnapu, Sven-Erik Stamberg, Mall Nukke, Mauri Gross, Margus Tiitsmaa, Raivo Korstnik, Ene Korstnik, Kiur Kaasik, Kaia Rähn, Piret Rohusaar, Hanna Lepparu, Andres Koort, Maarit Murka, Erki Kasemets, Pille Ernesaks, Tiiu Kirsipuu, Arseni Mölder, Riho Kuld, Alar Tuul, Lembit Onton, Toomas Altnurme, Valerian Loik, Valdur Ohakas, Henn-Olavi Roode, Irina Bržeska, Evald Okas, August Allemow, Kiur Mölder, Kaljo Polli, Juri Panin ja Voldemar Noormägi.

Väljapanekuga saab tutvuda Tallinnas ArtDepoo galeriis kuni 20. juunini. Lisaks toimub 26. mail kell 18.00 näituse tutvustustuur, kus spordimuuseumi peavarahoidja Kaarel Antons avab lähemalt muuseumikogu taieste tagamaid ja nende ajaloolist tausta.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

viimased uudised

17:26

Sinner sai Prantsusmaa lahtisteks soodsa, Djokovic keerulise loosi

16:17

Soometsal ja Startil ei õnnestunud Bodöt üllatada

15:44

Spordimuuseum ja ArtDepoo avavad koos sporditeemalise kunstinäituse

15:15

Olümpiaujuja Romanjuk asub tööle ujumisliidus, aga jätkab sportlaskarjääri

14:43

Manuel Neuer naaseb MM-iks Saksamaa koondisesse

14:10

Werder ei taha Heina eest kolme miljonit maksta

13:37

Tenniseliit ei toeta Teigamägi ega Tudebergi ning soovib sügisesi valimisi

13:03

Tsirna saavutas RallyX rallikrossisarjas kaks teist kohta

12:30

UEFA muudab radikaalselt valiksarjade formaati

11:44

Mihkels tundis Giro 11. etapil, et keha ei töötanud veel vajalikus režiimis

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

20.05

Eesti parkuuritippe ootab juunis märgiline jõuproov

20.05

Lapsi köidab Eestis arenev ala parkuur

12.05

Ramo Kask klubide juhtimisest: eelarve seab oma piirid

12.05

Janar Talts kaitseb spordidirektori kommet riietusruumis sõna võtta

12.05

Pelle Pohlak: lepingu lõpetamine pole meeldiv ühelegi osapoolele

GALERIID

leia meid facebookist

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo