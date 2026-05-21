Spordimuuseum ja ArtDepoo avavad koos sporditeemalise kunstinäituse

Neljapäeval avatakse ArtDepoos koostöös Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumiga kunstinäitus "Tõusud ja mõõnad", mis vaatleb, kuidas sportlast, treeningut, võistlust ja keha on kujutatud Eesti kunstis 20. sajandi algusest tänapäevani.

Spordimuuseumi ja ArtDepoo koostöös sündinud näitus toob kokku eri ajastute kunstiteosed ja museaalid, et vaadata sporti mitte ainult saavutuste, rekordite ja võitude kaudu, vaid ka inimliku pingutuse, keha kujutamise ja ühiskondlike ideaalide peegeldusena. Kokku on väljapanekul väljas 55 sporditeemalist teost.

"20. sajandi esimeses pooles püüdis rahvusvaheline spordiliikumine viia kunsti ja spordi tippsaavutused suurvõistlustele kokku, üle 30 aasta olid kunstikonkursid ametlik osa olümpiamängudest. Tänasel päeval on hea meel, kui kaks valdkonda galeriis taas kohtuvad," sõnas spordimuuseumi peavarahoidja Kaarel Antons.

"Näitus paneb meid kindlasti ka küsima, milliseid väärtusi sport kannab, milliseid kehasid ja hoiakuid see esile tõstab ning kuidas need tähendused on ajas muutunud," märkis ArtDepoo galerist ja näituse kuraator Eneli Luiga.

Näitusel on esindatud järgmised kunstnikud: Kaido Ole, Laurentsius, August Künnapu, Vilen Künnapu, Sven-Erik Stamberg, Mall Nukke, Mauri Gross, Margus Tiitsmaa, Raivo Korstnik, Ene Korstnik, Kiur Kaasik, Kaia Rähn, Piret Rohusaar, Hanna Lepparu, Andres Koort, Maarit Murka, Erki Kasemets, Pille Ernesaks, Tiiu Kirsipuu, Arseni Mölder, Riho Kuld, Alar Tuul, Lembit Onton, Toomas Altnurme, Valerian Loik, Valdur Ohakas, Henn-Olavi Roode, Irina Bržeska, Evald Okas, August Allemow, Kiur Mölder, Kaljo Polli, Juri Panin ja Voldemar Noormägi.

Väljapanekuga saab tutvuda Tallinnas ArtDepoo galeriis kuni 20. juunini. Lisaks toimub 26. mail kell 18.00 näituse tutvustustuur, kus spordimuuseumi peavarahoidja Kaarel Antons avab lähemalt muuseumikogu taieste tagamaid ja nende ajaloolist tausta.