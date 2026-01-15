Raieste aitas Murcia eurosarjas võidule, Suurorg ja Kullamäe kaotasid

Kodumeeskond Murcia sundis vastaseid tegema 17 pallikaotust ning teenis nende pealt 26 punkti. Algkoosseisus alustanud Raieste veetis väljakul 21 minutit ning viskas selle aja jooksul kümme punkti, tabades sealjuures kõik visked (kahesed 1/1, kolmesed 1/1, vabavisked 5/5). Lisaks panustas Raieste kaheksa lauapalliga.

Kui Murcia on Europe Cup'i K-vahegrupis võitnud kõik kolm senist kohtumist, pidi Kaspar Suuroru koduklubi Sopoti Trefl kolmapäeval tunnistama ungarlaste Szombathely 79:86 paremust ning on K-grupis kaotanud kõik kolm mängu. Eesti tagamängija kogus 26 minutiga 12 punkti (kahepunktivisked 2/5, kaugvisked 2/3, vabavisked 2/2) ning kolm korvisöötu.

L-grupis alistas Reggiana kodusaalis kindlalt 93:67 Sarajevo Bosna. Eesti koondise ääremängija Janari Jõesaar Bosna eest väljakul ei käinud.

Kristian Kullamäe leivaisa Lietkabelis sai EuroCup'i B-grupis kolme võidu kõrvale 11. kaotuse, kui jäi 81:95 alla Buducnostile. Kullamäe arvele jäi 22 minutiga seitse punkti (kahesed 2/6, kolmesed 1/2), kuus resultatiivset söötu ja kaks lauapalli.