Kullamäe viis Lietkabelise lõpusekunditel ette, aga Trento vastas valusalt

Lietkabelis kaotas 1500-pealise kodupubliku ees avaveerandi 15:29, aga viskas teisel veerandajal koguni 34 punkti. Kullamäe tabas kolmandal perioodil kolm kaugviset ja aitas Lietkabelise kaheksapunktilisse eduseisu, aga Trento tuli mängu tagasi ja otsustavad kümme minutit olid tasavägised.

1.17 enne mängu lõppu viis Gabrielius Maldunas kodumeeskonna 90:89 juhtima, järgmisel rünnakul tabas Trento mängujuht DJ Steward kaks vabaviset ja viis omakorda ette vastased. Maldunas ei suutnud siis realiseerida kumbagi vabaviset, aga Lietkabelis sai palli tagasi ning Kullamäe tabas 18 sekundit enne lõpusireeni tabava kaugviske. Lietkabelis ei suutnud siiski võitu koju jätta, sest Steward tabas koos lõpusireeniga kolmese ning tõi Itaalia klubile 94:93 võidu.

Kullamäe kogus 26 minutiga 17 punkti (kaugvisked 5/7, kahepunktivisked 1/1) ja andis kaaslastele neli resultatiivset söötu. 29 kaugviskest 17 tabanud Lietkabelise resultatiivseim oli 24 punkti kogunud Jamel Morris. Trento kaotas lauavõitluse 21:36 ning tabas üheksa kaugviset, aga tegi Lietkabelisest kuus pallikaotust vähem ja blokeeris viis viset rohkem. Devante Jones tõi võitjatele 24 punkti ja kümme resultatiivset söötu.

Lietkabelis on EuroCupi B-grupis saanud kolm võitu ja 12 kaotust, Trento on kogunud üheksa võitu ja kuus kaotust.